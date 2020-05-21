У міністерстві запевняють, що ситуація перебуває під контролем, без ліків ніхто не залишиться

Вже у вересні хворі на рак, вірусний гепатит С, пацієнти з ВІЛ/СНІД та інші можуть зтикнутися із дефіцитом необхідних препаратів

Волонтерські організації забили​​ на сполох через гальмування закупівлі ліків за державні кошти для важкохворих. Вже з вересня онкохворі, пацієнти з гепатитом "С", ВІЛ/СНІД та інші залишаться без життєво необхідних препаратів.

У МОЗ запевняють, що ситуація з держзакупівлями ліків під контролем, і у поточному році проблем не допустять. Що відбувається – читайте на OBOZREVATEL.

Сотні тисяч людей під загрозою смерті

Одним із перших, хто звернув увагу на жахливу ситуацію із закупівлею медпрепаратів, став директор держпідприємства "Медичні закупівлі України" (МОЗ) Арсен Жумаділов. Саме він на початку травня повідомив, що його підприємство планувало запуск закупівель вже у березні, але до сьогодні процес так і не розпочався.

Проблема з відтермінуванням запуску закупівлі полягає у тому, що цього року необхідні ліки просто не встигнуть прибути в Україну. Адже процес, відповідно до чинного закону про державні закупівлі, триватиме орієнтовно два місяці, виробництво лікарських засобів – у середньому від чотирьох до шести місяців.

В Україні гальмують процес закупівлі ліків для важкохворих пацієнтів pixabay

Таким чином, навіть якщо процес запустять найближчими днями, у кращому разі орієнтовний термін поставки припадає на листопад-грудень цього року, або навіть на січень-лютий 2021 року.

За словами Жумаділова, вже восени важкохворі відчують дефіцит лікарських засобів.

"Кошти є, але через жадібність, недбалість, а можливо непрофесійність влади вони можуть просто пропасти. Ціною життя тисяч українців"

До вирішення проблеми підключилася і відома українська журналістка й телеведуча Яніна Соколова, яка сама нещодавно поборола рак, і створила проєкт "Я Ніна", який покликаний допомагати пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

На своїй сторінці у Facebook вона наголосила на тому, що через недбалість влади сотні тисяч пацієнтів з усієї країни можуть просто померти.

"Завдяки активній та наполегливій багаторічній праці численних пацієнтських організацій держава на 2020 рік заклала рекордну суму бюджету на програми держзакупівель медикаментів – 10 млрд грн. Ці кошти є, але через жадібність, недбалість, а можливо непрофесійність влади вони можуть просто пропасти. Ціною життя тисяч українців", – пише журналістка.

Яніна звернулася до уряду та президента Володимира Зеленського з вимогою негайно втрутитися у процес та звернутися по допомогу до міжнародних гуманітарних організацій.

Окрім проблеми із закупівлею ліків, волонтери звертають увагу і на небезпеку призупинення медичної реформи. Учасниця спільноти взаємодопомоги онкопацієнток "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко наголошує, що через це тисячі онкохворих вже найближчим часом не зможуть собі дозволити вчасно проходити контрольні обстеження.

Ніна згадує, як у 2014 році проходила лікування раку молочної залози з метастазами в лімфовузлах. За її словами, на той час у Національному інституті раку та Київському онкоцентрі не було жодних ліків, і все мали купляти за власний кошт.

Лише у 2017 році ситуація дещо покращилася: "Частина ліків з’явилися в онкоцентрах, і два роки я отримувала гормонотерапію безкоштовно. Це дуже полегшило моє життя, адже інвалідність із мене зняли, пенсію забрали, сказали "здорова", тоді як працювати через численні побічні ефекти гормонотерапії та супутні розлади здоров'я я не можу. Як не можу дозволити собі дорогі контрольні обстеження, аналізи, внески та інші платежі, які залишилися незмінними", – пише Резніченко.

Призупинення другого етапу медреформи сильно вдарить по онкохворих pixabay

Онкохворі пацієнти чекали на другий етап медреформи, який мав розпочатися з 1 квітня, та дозволив би профінансувати "Київський міський клінічний онкологічний центр" на суму понад 212 млрд гривень, що у два з половиною рази більше, ніж торік.

Це б допомогло зберегти можливість для пацієнтів лікуватися безкоштовно, або ж за невеликі додаткові кошти. Але тепер це стає неможливим.

"Це реально буде страшніше за COVID-19"

"Наша спільнота налічує понад 5100 жінок. І ми дуже хвилюємось, чи зможемо дозволити собі в найближчому майбутньому вчасно проходити контрольні обстеження. На сьогодні доводиться майже за все платити, тому пацієнти обирають лише ті дослідження, на які в них вистачає коштів, а багато хто взагалі відмовляється після лікування від контрольних обстежень", – написала Ніна.

У громадській організації "Пацієнти України" також б'ють на сполох, адже за їхніми підрахунками у країні від одного до півтора мільйона пацієнтів, які мають отримувати життєво необхідне лікування.

"На нас чекає жахлива осінь із перервами у лікуванні. Насправді це можна прирівняти до гуманітарної катастрофи, якщо у тебе в країні люди з гемофілією, у яких може будь-якої миті розвинутися кровотеча, а зупинити її не буде чим. Люди з ВІЛ/СНІД, яким треба погодинно приймати таблетки. Онкохворі, яким необхідна хіміотерапія, яка також закуповується державою. Це справді буде страшніше за COVID-19", – повідомила у коментарі OBOZREVATEL виконавча директорка фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

Вона розповіла, що цього року в держбюджеті закладена рекордна сума на закупівлю ліків у 10 млрд гривень, але через незрозумілі обставини Україна опинилася у ситуації, коли "грошей у кишені повно, а ліків немає".

"Як варіант ми пропонуємо швидко звернутися до глобального фонду з боротьбі із ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, іншими фондами, які мають представництва в Україні і можуть швидко закупити ліки, щоб перекрити цю діру, яка у нас буде восени. Інших варіантів ми поки не бачимо", – пояснює Іваненко.

МОЗ контролює ситуацію

На одному з брифінгів міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на звинувачення у бік МОЗ щодо затягування процесу закупівлі необхідних ліків. Як він повідомив, 6 травня Кабмін ухвалив постанову, яка регулює перелік ліків, що закуповуються коштом державного бюджету.

"Країна буде з лікарськими засобами, які потрібні нашим пацієнтам"

Зокрема він наголосив, що жодних перебоїв у постачанні препаратів у поточному році не буде, оскільки наразі відбувається постачання ліків за гроші, які були переказані у 2018 і 2019 році.

"Забезпечення лікарськими засобами у 2020 році відбувається саме за рахунок тих коштів. Такі умови контракту були підписані тими людьми, які працювали в той період у Міністерстві охорони здоров'я", – повідомив міністр.

У громадській організації "Пацієнти України" OBOZREVATEL підтвердили цю інформацію, однак пояснюють, що зараз ці препарати постачаються виключно через економію міжнародних організацій.

"Так, це дійсно так. Окрім держави, за бюджетні кошти закупівлями займаються і міжнародні організації, які роблять це ефективніше. Вони економлять кошти, і саме за них ми зараз отримуємо ліки. Але ліки у вересні закінчаться з урахуванням цих поставок, тому це не допоможе, дірка у лікування все одно буде", – повідомила Іваненко.

У МОЗ вважають заяви громадських організацій маніпулятивними, адже звинувачення у бік Максима Степанова не мають під собою жодних підстав. Як повідомили у коментарі OBOZREVATEL у пресслужбі відомства, обійнявши посаду у квітні, міністр одразу підключився до питання держзакупівлі ліків. Однак відповідні рішення мали ухвалюватися у лютому-березні, коли міністерство очолювали Зоряна Скалецька та Ілля Ємець.

Максим Степанов Слово і діло

"Документи для закупівлі лікарських засобів, які ми почали оформлювати з квітня, треба було зробити ще у першому кварталі. Ми відразу включилися в роботу: розробили нормативну базу і затвердили перелік лікарських засобів на засіданні Кабінету Міністрів. Нам ще потрібно ухвалити низку документів, які наразі закінчують своє проходження. І відразу почнемо закупівлю за рахунок 2020 року. Країна буде з лікарськими засобами, які потрібні нашим пацієнтам", – заявив Степанов.

"Ми керуємо ситуацією щодо забезпеченості наших громадян лікарськими засобами у 2020-му та 2021 році", – резюмував очільник МОЗ.

Наразі ж у Міністерстві обговорюють терміни, коли медпрепарати будуть доправлені в Україну, і сподіваються, що це відбудеться якнайшвидше.

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