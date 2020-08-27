Сотні хасидів застрягли в аеропортах України

Громадян Ізраїлю, які збиралися в Умань на святкування Рош ха-Шана, заблокували в аеропортах Києва, Одеси і Запоріжжя і не впускають в країну.

Про це повідомила Страна в Telegram з посиланням на Міжнародний благодійний фонд імені Рабі Нахмана. Люди з 3:00 ночі змушені ночувати в аеропорті і спати на підлозі.

"Сьогодні вночі українські прикордонники в аеропорту Києва без пояснень затримали близько 70 громадян Ізраїлю, яких допитували протягом декількох годин. Така ж ситуація і в аеропортах Запоріжжі та Одеси.

Серед затриманих є жінки з немовлятами. Весь час вони знаходяться без їжі і води, одна дитина втратила свідомість. Вони – паломники-хасиди, які прямували до Умані.

Більшість з них тепер планують подавати позови до Європейського суду з прав людини", – заявили у Фонді.

Сотні хасидів не випускають з аеропортів (Telegram Pavlovsky news)

Також підтвердив інформацію про сотні хасидів, які застрягли в українських аеропортах Telegram-канал Pavlovsky news. Посилаючись на дані Держприкордонслужби, він повідомив, що очікується прибуття ще тисяч хасидів.

Хасидів тримають в аеропортах Києва, Одеси і Запоріжжя (Telegram Політика Країни)

Очікується прибуття ще тисяч хасидів (Telegram Pavlovsky news)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ізраїльського "коронавірусного центру", професор Роні Гамза закликав президента України Володимира Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана, який в 2020 році відзначається з 18 по 20 вересня.

Державна комісія ТЕБ та НС прийме рішення про заборону проведення масових заходів в Умані під час святкування Рош ха-Шана. Про це під час засідання Кабміну 26 серпня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів України закрив до кінця вересня в'їзд до країни іноземцям, крім тих, хто має документи на проживання, і ряду інших категорій. Заборона буде діяти, починаючи з 00:00 29 серпня і по 00:00 28 вересня 2020 року.