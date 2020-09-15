Сотні хасидів заблокували дорогу на кордоні з Білоруссю, Україна стягнула військову техніку. Відео

Станом на 16:30 вівторка, 15 вересня, на українсько-білоруському кордоні залишається напружена ситуація через наплив великої кількості хасидів-паломників.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, опублікувавши відповідне відео.

На записі показано, що кілька сотень людей заблокували дорогу на нейтральній зоні між кордонами України та Білорусі. Через це з боку білоруського пункту пропуску утворилася величезна черга з вантажівок.

Хасиди-паломники на кордоні з Білоруссю Держприкордонслужба України

Ситуація з хасидами на кордоні Держприкордонслужба України

До того ж хасиди поводяться дуже шумно. Паломники виконували народні пісні та танці перед кордоном української Нацгвардії на кордоні з Білоруссю.

Для забезпечення порядку стягнули додаткові сили українських прикордонників, які перекрили дорогу військовою технікою.

Нагадаємо, що Україна стягнула до кордону з Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна звернулася до Білорусі через ситуацію з хасидами на кордоні.