Сотні хасидів заблокували дорогу на кордоні з Білоруссю, Україна стягнула військову техніку. Відео

Станом на 16:30 вівторка, 15 вересня, на українсько-білоруському кордоні залишається напружена ситуація через наплив великої кількості хасидів-паломників.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, опублікувавши відповідне відео.
На записі показано, що кілька сотень людей заблокували дорогу на нейтральній зоні між кордонами України та Білорусі. Через це з боку білоруського пункту пропуску утворилася величезна черга з вантажівок.
До того ж хасиди поводяться дуже шумно. Паломники виконували народні пісні та танці перед кордоном української Нацгвардії на кордоні з Білоруссю.
Для забезпечення порядку стягнули додаткові сили українських прикордонників, які перекрили дорогу військовою технікою.
Нагадаємо, що Україна стягнула до кордону з Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна звернулася до Білорусі через ситуацію з хасидами на кордоні.
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