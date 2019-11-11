"Сосиску і реєстрацію хочу!" Житель Донбасу пригрозив "закоротити" Путіна

Жителі окупованого Донбасу ополчилися проти президента Росії Володимира Путіна за те, що після отримання російських паспортів ніяк не можуть домогтися пенсії держави без реєстрації в РФ. Своє невдоволення його діями вони не побоялися висловити публічно.

Відео одного такого зізнання поділився на своїй сторінці в Twitter журналіст Денис Казанський, іронічно підкресливши "Спасибі, Росіє!" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На ролику чоловік із шахтарського міста Хрустальний (раніше Красний Луч) назвав себе громадянином Російської Федерації, зокрема "ЛНР", і привітав усіх із "Днем народної єдності". Водночас Путіна він обізвав фашистом.

Житель "ЛНР" Ігор Книшов Скріншот із видео

"Ось мій паспорт. Російська Федерація на ньому написано. Його мені видали без реєстрації. А пенсію вимагають із нею. З "Днем народної єдності"! Всіх, крім фашиста Путіна! Гада, який мені пенсію зарубав", — заявив чоловік, якого звуть Ігор Книшов, демонстративно піднісши до камери свій паспорт.

За його словами, ні "ЛНР", ні Україна йому пенсію не нараховують. А виплати РФ він не отримував 19 місяців — із квітня 2017-го по жовтень 2018 року. Тепер, коли дія реєстрації, за яку він раніше давав хабара, закінчилася — йому нема на що жити і відзначати російські свята.

Говорячи це, з легкою посмішкою він показав усій владі РФ, а зокрема її главі Путіну фіги.

Житель Донбасу пригрозив "закоротити" Путіна Скріншот із видео

"А що, я повинен плакати? Нехай цей каратист Путін плаче. Ох, я б його закоротив!" — пригрозив Книшов.

Після, кривляючись, він проспівав свою пісню зі словами: "І сосиску хочу, і місце реєстрації хочу!".

"О, путінська пика фашистська. Останній шматок хліба у пенсіонера-шахтаря забрали. Реєстрації немає ні**ена. А в Донбасу вона є, а?" — розмахуючи кулаком, заявив дід і вимкнув камеру.

Водночас у соцмережі талант жителя "ЛНР" оцінили, підкресливши, мовляв, це наочний приклад кремлівського міфу про те, що "росіяни своїх не кидають".

Скріншот twitter.com/den_kazansky

"Божевільний старий. Скоро повіситься", "Навіть цей, є**нутий на всю голову новорос зрозумів, що РФ його використовувала, а тепер викинула, як використаний г*ндон. Ось і уявіть рівень тупорилості тих, хто досі вірять, що потрібні РФ — не як привід для окупації України, а як "росіяни своїх не кидають", "Супер! У нього велике майбутнє... Талант!" - прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Волгограді військовому пенсіонеру відмовилися визнати службу в "ДНР", оскільки такої держави за міжнародним правом не існує. Про це повідомляє місцеве видання v1.ru. Михайло Заїкін, який брав участь в бойових діях на стороні терористів, вимагав відшкодувати йому пенсію, яку перестали виплачувати з моменту його прибуття на Донбас.

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