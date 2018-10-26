"Соромно називатися росіянами?" У Філарета вимагають від УПЦ МП змінити назву

Верховна Рада має ухвалити закон про зміну назви Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву.

Про це на прес-конференції заявив голова Інформаційного управління Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря, зазначивши, що після надання Томосу помісна церква офіційно називатиметься Українською православною церквою.

За його словами, зміна назви не означатиме цькувань, утисків або обмежень, проте вивіска УПЦ не повинна вводити в оману.

"Чи їм соромно називатися росіянами? Якщо не соромно, хай називаються російською церквою, якщо ж хочуть бути українською, то нехай будуть українською по суті", — заявив Зоря.

Також він прокоментував важливий законопроект, який перебуває у парламенті.

"Що стосується церкви Московського патріархату, яка використовує назву Українська православна церква, то у Верховній Раді вже другий рік перебуває на розгляді законопроект №5309, який зобов'язує релігійні організації, центр яких знаходиться в країні-агресорі, у своїй повній офіційній назві відображати назву тієї релігійної організації, частиною якої вони є", — уточнив він.

Зоря додав, що Москва стурбована через цей закон і тому в минулому році архієрейський собор РПЦ ухвалив постанову про зміну в статуті російської церкви, куди вписав, що центр УПЦ МП знаходиться у Києві.

При цьому у статуті написано, що УПЦ МП входить до РПЦ, рішення її соборів є обов'язковими для виконання в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, процес об'єднання українських православних церков підтримують приблизно 10 єпископів Московського патріархату.