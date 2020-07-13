Сорочинський ярмарок вперше за всю його історію скасували
Традиційний Сорочинський ярмарок в Полтавській області, проведення якого планували з 18 по 23 серпня, не відбудеться через пандемію COVID-19.
Про це повідомили організатори національного Сорочинського ярмарку в Facebook. Таке рішення прийняли вперше за історію існування заходу.
"Нами прийнято рішення про непроведення Сорочинського ярмарку саме в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області", – сказано в повідомленні.
Своє рішення організатори заходу пояснили тим, що не хочуть наражати на потенційну небезпеку тих, хто любить ярмарок і приїжджає на нього. Крім того, проведення гулянь може зіпсувати імідж ярмарки.
"До того ж, ми не дозволимо окремим деструктивним силам, які почали збір підписів проти проведення ярмарки і планують повторення подій "новосанжарського синдрому" в селі Великі Сорочинці, зашкодити іміджу заходи, у якого багатовікова історія і яке наше суспільство готує і проводить з 1999 року. Ми не можемо допустити будь-яких проявів зневаги до наших учасників і гостей, які два десятка років підтримували нас, відвідували ярмарок, брали в ньому участь – тим самим згуртовували Україну навколо її історії, культури і традицій. Любимо і дуже вдячні, але не можемо інакше" , – відзначили організатори.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін заявив, що проведення Сорочинського ярмарку несе велику загрозу здоров'ю жителів регіону.