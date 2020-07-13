Сорочинський ярмарок вперше за всю його історію скасували

Традиційний Сорочинський ярмарок в Полтавській області, проведення якого планували з 18 по 23 серпня, не відбудеться через пандемію COVID-19.

Про це повідомили організатори національного Сорочинського ярмарку в Facebook. Таке рішення прийняли вперше за історію існування заходу.

"Нами прийнято рішення про непроведення Сорочинського ярмарку саме в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області", – сказано в повідомленні.

Своє рішення організатори заходу пояснили тим, що не хочуть наражати на потенційну небезпеку тих, хто любить ярмарок і приїжджає на нього. Крім того, проведення гулянь може зіпсувати імідж ярмарки.

"До того ж, ми не дозволимо окремим деструктивним силам, які почали збір підписів проти проведення ярмарки і планують повторення подій "новосанжарського синдрому" в селі Великі Сорочинці, зашкодити іміджу заходи, у якого багатовікова історія і яке наше суспільство готує і проводить з 1999 року. Ми не можемо допустити будь-яких проявів зневаги до наших учасників і гостей, які два десятка років підтримували нас, відвідували ярмарок, брали в ньому участь – тим самим згуртовували Україну навколо її історії, культури і традицій. Любимо і дуже вдячні, але не можемо інакше" , – відзначили організатори.

Сорочинський ярмарок скасували вперше за всю історію його існування (Facebook Сорочинського ярмарку)

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін заявив, що проведення Сорочинського ярмарку несе велику загрозу здоров'ю жителів регіону.