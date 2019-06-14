Соратник Медведчука купив український телеканал: подробиці

Політик Тарас Козак, який балотується до Верховної Ради України від партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя", став власником телеканалу Zik.

Про це повідомляє 112.ua. Інформацію про зміну власника телеканалу також підтверджують дані в Єдиному держреєстрі юридичних осіб.

"Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik – компаній "Міст ТБ" і ТРК "Нові комунікації". Так, у медіаактиві Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne та Zik", – сказано в повідомленні.

Тарас Козак Дзеркало тижня

Скрін держреєстру

На базі цих каналів політик створив медіахолдинг "Новини", генпродюсером якого призначений Олексій Семенов, який 3 червня пішов із телеканалу "Прямий".

Семенов як генпродюсер раніше запускав "112 Україна", NewsOne і "Прямий". Тепер він буде працювати над концепцією перезапуску Zik.

Олексій Семенов Детектор медіа

"Український телеглядач глибоко політизований, вимогливий глядач. Глядач, до якого необхідно ставитися з великою повагою. Для мене придбання телеканалу Zik – це осмислений і прагматичний крок", – прокоментував купівлю Козак.

"Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів своєю мобільністю, інтересом аудиторії, зображенням. Отримавши Zik, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і водночас створює їх велику капіталізацію як активу", – додав він.

Після зміни керівництва на телеканалі Zik почалася хвиля звільнень. Зокрема, з телеканалу йдуть гендиректор Ігор Туркевич, керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, журналіст і ведучий Вахтанг Кіпіані, головний редактор ІА Zik Тетяна Вергелес.

Нагадаємо, ЗМІ називають Козака "людиною Медведчука". Він є 10-м у списку партії "Опозиційна платформа – За життя".

Раніше політик був заступником Медведчука в ГО "Центр Правового Держави", а також членом координаційної ради проросійського руху "Український вибір", ініціатор і лідер якого – Медведчук.

У Верховну Раду 8-го скликання він потрапив за списком "Опозиційного блоку".

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон повідомив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом "112 Україна". Також про вихід оголосила його дружина Олеся Бацман.

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