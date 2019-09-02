На Майдане в День Независимости произошло соприкосновение двух миров. Украины реальной, и Украины телевизионной. Украина реальная, воевавшая, делавшая революцию, потом пошедшая на фронт, вязавшая масксети, отдававшая зарплату, возившая волонтерку, хоронившая своих - соприкоснулась с Украиной, певшей песенки, дрыгавшей по сценам ножками, стучавшей п*ськой по роялям и шутившей шуточки.
Оставим в стороне тот факт, что певица, вошедшая в историю как "девушка с тарелкой", в 2017 году постила фоточки с Красной площади, Алан Бадоев ставил клипы доверенным лицам Владимира Путина Стасу Пьехе, Полине Гагариной и Валерию Меладзе, а Президент снимал кино про поручика Ржевского на деньги Государственного Комитета по кинематографии Российской Федерации.
Дело сейчас не в этом.
Когда все воевали и кишками тащили свою страну из ямы, Тина Кароль скакала по сценам - ну какого вы от неё еще исполнения гимна ждете, кроме как все той же демонстрации своего содержимого декольте в платье от кого там, Габана, что ли.
Алан Бадоев всю жизнь клипики ставил - какого еще дня независимости вы от него хотите?
Ничего другого и не могло получиться.
Кто на что учился.
Бадоев, может, и сам хотел сделать здорово и хорошо, но вот представление об Украине у него - такое. С Тиной Кароль на крыше Консерватории. Откуда, собственно, последние самые жуткие события Майдана и начались. Да только откуда ему это знать.
Но дело, повторюсь, даже не в этом.
Дело в том, что активная часть общества, живущая полностью в реальной жизни, знающая, как устроена эта жизнь и тащащая её на своих плечах, встретилась с избранной властью, живущей полностью в своем телевизоре, полностью в отрыве, полностью в параллельном виртуальном мирке-тусовке, и ничего понятия не имеющей про жизнь реальную.
Точнее, ровно наоборот.
Виртуальная власть столкнулась с реальной страной.
И, надо признать, страна выглядит намного лучше.
Точнее, активная её часть, безусловно.
Активное пассионарное меньшинство.
То, которое и составляет любую нацию.
Да, я, как и многие, в значительной мере тоже успокоился после марша ветеранов. Реальная Украина выглядит и логичнее, и цельнее, и рациональнее, и разумнее, чем её телевизионная сериальная власть.
Она никуда не делась. Она по прежнему готова. И отстаивать страну, и развивать её, и тащить на себе дальше. То ощущение силы, единства, скалы, которое, надо признать, было утеряно после выборов - я его опять почувствовал.
Я опять почувствовал гордость.
То, что произошло на Майдане... Это даже не обрушение рейтинга. И не потеря легитимности.
Это всё не правильные слова. Рейтинг, конечно, поплыл. Но не обрушился.
И легитимность никуда не делась - у президента, избранного тремя четвертями страны, легитимности хоть отбавляй.
Это было событие другого порядка.
Это было осознание того, что власть не принадлежит этой реальности.
Что она существует в каком-то своем параллельном, измерении. И со страной не соприкасается никак. Совершенно.
Вот просто нет никаких точек пересечения.
Ну не Тина же Кароль на крыше и не девушка с тарелкой являются точками соприкосновения этой сериальной власти с этими мужиками в камуфляже.
Правительство на другой планете живет, родной...
Потому что власть, живущая в каком-то своем телевизоре, перестает восприниматься, как власть.
Ну вот на Майдане есть какие-то люди. Они что-то там ставят. Ну и бог с ними. Пусть ставят. Пусть играются. К нам они никакого отношения не имеют. У нас свои, взрослые дела. А это - не власть. Это не Главнокомандующий. Это не руководители нации, определяющие её стратегию и способные взять на себя ответственность за это.
Лучшее определение я прочитал в ленте: "Стало понятно, что президента у наст таки нет. А нация у нас таки есть"
Очень точно.
И, в общем-то, эта ситуация совсем не так уж и плоха. Какая-то певичка играется в то, что она лицо нации, исполняющее её гимн, да и пусть играется. Бог с ней.
Певичка допела, ушла - и нация вышла на Крещатик. Десятками тысяч человек. И никуда не делась.
Нация - вот она.
Здесь.
И, вроде бы, можно успокоится. Не вся страна сошла с ума. Как могло показаться в последнее время.
Отставить истерику.
Но. Ложка дёгтя заключается в том, что это - классические два центра силы.
Абсолютно легитимный президент, а, повторюсь, у президента, избранного тремя четвертями страны, легитимности хоть отбавляй, и большинство - пассивное, но большинство - стоящее за ним. А также государственные инструменты насилия. В виде лояльных силовых министров.
И прошлый президент, который сейчас начнет становится лидером оппозиции и, даже, вполне возможно, лидером нации - я все еще имею в виду активную часть населения - который идет по Крещатику во втором ветеранском марше. У которого есть неофициальные инструменты насилия. И лояльные командиры подразделений.
Что вы не говорите, ветеранский марш был демонстрацией - еще не силы, нет, и даже не намерений , но - красной черты. Демонстрацией готовности.
Это вот прям просто классические два центра масс.
Два центра силы.
И это не лучшая ситуация для воюющей и еще так и не вставшей до конца на определенный путь страны.
Даже не два центра масс.
Две Украины.
Телевизионная, Украина "Сватов", и реальная - Украина масксетей.
И у каждой есть свой лидер.
И у каждой есть своя масса.
Да, масса второй будет потихоньку истончаться, и даже, возможно, перетекать к массе первой.
Но окончательно она не растворится.
И это - фундамент, основа любого гражданского противостояния.
Нет, нет, упаси Боже, я сейчас совсем не хочу пугать.
Такая ситуация совсем не обязательно приведет к гражданскому противостоянию. Развитие ситуации совсем не предопределено. Вот вообще. Ситуация совсем еще не втянулась с воронку безальтернативности. Возможно сотрудничество сторон. Возможен нейтралитет. Возможно даже слияние. Совсем не обязательно жесткое противостояние.
Но если это все же случится - то фундамент был заложен здесь.
На Дне Независимости.
Двадцать четвертого августа две тысячи девятнадцатого года.
И вот тут мы подходим к вилке, у которой, при наличии нескольких ветвей развития, по сути, все же только два основных варианта.
Либо власть считывает этот сигнал, понимает его, принимает к сведению и дальше начинает - нет, не возвращаться в реальность, она не может вернутся в реальность, потому что никогда в ней не была - но она начинает двигаться из телевизора в строну реальности - и тогда ситуация уже гарантированно не достигает критического уровня, либо…
В Порошенко Зеленский, конечно, не превратится, но если он поймет, что его главная задача не превратится в поручика Ржевского - уже полбеды сделано. Общественный договор между нацией и властью в данном случае будет выглядеть так: "Ок, ты там сиди, записывай свои видосики, но только, блин, руками ничего не трогай. Мы сами все сделаем. А если захочешь - и тебе поможем, расскажем и подскажем и начнем сотрудничать".
И это хороший вариант.
Потому что стать ещё одним Януковичем общество власти уже не позволит, это уже очевидно.
Либо…
В общем, либо власть отдупляет, что происходит, и тогда мы просто теряем пять лет, которые она потратит на то, чтобы понять реальность, а созданный предыдущей властью задел прочности окажется достаточно большим, чтобы перетянуть эти пять лет без развала страны.
Либо - не либо.
И тогда это будет плохой вариант.
Но я сейчас в любом случае смотрю на ситуацию оптимистичнее, чем полгода назад.
Хоть и с ложкой дёгтя.
Гарного всем дня.
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