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Сонячно та спекотно: з'явився новий прогноз погоди в Україні

4.4тЧитати новину російською

У вівторок, 29 травня, в Україні буде сонячна погода, а температура повітря прогріється до 28 градусів.

Як повідомляється на сторінці Укргідрометцентру, по всій території країни опадів не очікується.

Так, в західних, північних, південних і центральних областях України буде від 25 до 28 градусів тепла.

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Східні регіони, в свою чергу, прогріються до 22-24 градусів.

У Києві ж стовпчик термометра показуватиме від +26 до +28. Опадів в столиці також не очікується.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Об'єкт
погода
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