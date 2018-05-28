Сонячно та спекотно: з'явився новий прогноз погоди в Україні

У вівторок, 29 травня, в Україні буде сонячна погода, а температура повітря прогріється до 28 градусів.

Як повідомляється на сторінці Укргідрометцентру, по всій території країни опадів не очікується.

Так, в західних, північних, південних і центральних областях України буде від 25 до 28 градусів тепла.

Східні регіони, в свою чергу, прогріються до 22-24 градусів.

У Києві ж стовпчик термометра показуватиме від +26 до +28. Опадів в столиці також не очікується.

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