Сонячно та спекотно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Кирило Лютий Суспільство 21:18, 14.09.2020

У вівторок, 15 вересня, в Україні буде суха і сонячна погода у всіх регіонах.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом погоди, дощів не очікується ні в одній з областей.

При цьому у всій країні стовпчики термометра будуть приблизно на одному рівні: від 24 до 28 градусів. Трохи тепліше, традиційно, буде на півдні країни.

У Києві у вівторок 25-27 градусів тепла, без опадів.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 вересня.

Як писав OBOZREVATEL, похолодання прийде в Україну ближче до вихідних. Температура повітря почне знижуватися вже в п'ятницю, 18 вересня.

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