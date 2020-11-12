Сонячно і морози: з'явився прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 13 листопада. Карта

Юрій Сергієнко Суспільство 21:40, 12.11.2020 Оновлено: 21:42, 12.11.2020

Погода в Україні в п'ятницю, 13 листопада, буде сухою, сонячної, але прохолодною.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, в нічний час доби очікуються морози.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

В цілому по країні температура повітря вдень коливатиметься від 2 до 8 тепла, на Закарпатті та півдні до +9. Вночі прогнозують від 3 тепла до 4 морозу.

У Києві також без опадів, вночі від 0 до 2 тепла, вдень +4 +6.

Прогноз погоди на 13 листопада.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували похолодання і місцями дощі до кінця тижня. Морози посиляться до 7 градусів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У мережі показали, де Зеленський і Єрмак лікуються від COVID-19. Фото

"Епіцентр" оголосив про "72-годинну п'ятницю": реакція українців. Фото

Без світла та каналізації: у мережі показали кадри з "коронавірусної" лікарні під Дніпром

Радник Єрмака подав у відставку: всі на вихід, і я почну першим. Документ

Абонплата за газ злетить: українцям у два етапи перерахують суми в платіжках