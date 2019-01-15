Сонячно і тепло: синоптики заявили про різке поліпшення погоди в Україні

В Україну повернеться сонячна і суха погода з невеликим потеплінням в окремих регіонах.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, в середу, 16 січня, в західних областях очікуються опади з мокрим снігом, проте температура прогріється до +3 градусів. На півдні буде сонячно, до +2. В інших регіонах очікуються невеликі морози, до -3 градусів.

Уже в четвер, 17 січня, на всій території України очікується суха і сонячна погода. На заході і півдні до +5, а в інших областях від -4 до +3.

У п'ятницю, 18 січня, західні області знову очікують невеликі опади, однак тепло збережеться. Вже на всій території України стовпчик термометра вдень покаже плюсову температуру, до 5 градусів. При цьому, на півдні і в Криму повітря прогріється до +9.

На вихідні, 19 і 20 січня, в Україну поступово почне повертатися холод, місцями з дощами і снігом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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