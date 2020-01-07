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7 січня • оновлено в 07:30
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Сонячно і сухо: синоптики дали аномальний прогноз на Різдво в Україні

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У вівторок, 7 січня, в день Різдва Христового, в Україні очікується сонячна погода без істотних опадів.

Сніг можливий лише в східних і північних областях вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше вночі буде на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, в Запоріжжі, Донецьку та Луганську. Температура тут до +1 градуса. На решті території – переважно в районі -3 градусів. На заході, в частині Сумської та Харківської областей будете ще холодніше – до -11 градусів вночі.

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Погода на Різдво в Україні

Погода на Різдво в Україні

Скріншот

Вдень по всій території температура підвищиться, але без істотних змін. Найтепліше на півдні – до +4 градусів, найхолодніше на заході і на північному сході – від -2 до -6 градусів.

На Різдво в Києві хмарно, до -4 ...- 6 градусів вночі, вдень близько нуля.

Синоптики дали аномальний прогноз на Різдво

Синоптики дали аномальний прогноз на Різдво

Факти

Відзначимо, за спостереженнями наших предків, якщо в день Різдва тепло – весна буде холодною. Якщо ж холодно і з хуртовинами – буде холодно і літом. Густий іній віщує достаток хліба влітку, багато зірок на небі – урожай грибів, ягід і гороху. А ось ясний день вказував на неврожай.

Погода на Різдво

Погода на Різдво

pravda.if.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 року не будуть дуже холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

У 2020 році слід очікувати холодну і сніжну зиму, пізню весну, прохолодне і дощове літо і осінь із морозною погодою.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Читать синоптиков унылое дело, как то с семьёй поехали на недельку под Одессу, синоптики прогнозировал и солнце тепло, прошло три дня пошол дощь на сайте одесском в 7 утра ещё солнце в 8 исправили по ходу синоптик проснулся и вышел на балкон
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