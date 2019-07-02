ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Сонячно і комфортно: синоптик обнадіяла Україну прогнозом погоди

800Читати матеріал російською

Погода в середу, 3 липня, в Україні буде сонячною та комфортною. Температура сягне лише +23+28 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, на заході країни очікується +21+26 градусів, а от на півдні, а також на Луганщині та Донеччині спека ще затримається: передбачається +28+33 градуси. Втім, додала метеоролог, уже 4-го липня посвіжіє і там.

"Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі", – зазначила Діденко.

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні

Народна правда

Новини
Пекельна спека і грози: народний синоптик дав прогноз на липень в Україні

Синоптик написала, що у Києві в середу буде сухо, сонячно, вночі +16+19 градусів, вдень +24+26 градусів.

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні

Наталка Діденко/Facebook

За словами метеоролога, вже 4-5 липня в Україні посвіжіє ще на кілька градусів.

Проте, додала Діденко, тим, хто хоче справжньої спеки, слід відвідати Іспанію, Італію, Грецію та Туреччину, де буде +30+40 градусів.

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні

Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року на українців чекає спекотна погода. Причому рівень градуса у цьому році знову поб'є рекорди. Хоч на початку липня на територію України знову повернеться спека, однак жителі країни зможуть зітхнути з полегшенням.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel