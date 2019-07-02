Сонячно і комфортно: синоптик обнадіяла Україну прогнозом погоди

Погода в середу, 3 липня, в Україні буде сонячною та комфортною. Температура сягне лише +23+28 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, на заході країни очікується +21+26 градусів, а от на півдні, а також на Луганщині та Донеччині спека ще затримається: передбачається +28+33 градуси. Втім, додала метеоролог, уже 4-го липня посвіжіє і там.

"Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі", – зазначила Діденко.

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні Народна правда

Синоптик написала, що у Києві в середу буде сухо, сонячно, вночі +16+19 градусів, вдень +24+26 градусів.

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні Наталка Діденко/Facebook

За словами метеоролога, вже 4-5 липня в Україні посвіжіє ще на кілька градусів.

Проте, додала Діденко, тим, хто хоче справжньої спеки, слід відвідати Іспанію, Італію, Грецію та Туреччину, де буде +30+40 градусів.

Стало відомо, якою буде погода 3 липня в Україні Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року на українців чекає спекотна погода. Причому рівень градуса у цьому році знову поб'є рекорди. Хоч на початку липня на територію України знову повернеться спека, однак жителі країни зможуть зітхнути з полегшенням.

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