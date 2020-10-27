Сонячно, але вітряно: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на середу
У всіх регіонах країни буде сонячно
У деяких областях температура підніметься до +19 градусів
У середу, 28 жовтня, в Україні буде ясна, сонячна і тепла погода.
Згідно з прогнозом Українського Гідрометцентру, денна температура в більшості регіонів не опуститься нижче 13 градусів тепла. У деяких областях вона підніметься до +19 градусів.
Також на всій території України очікується сильний вітер з поривами до 5 – 10 метрів за секунду. Спокійніше буде тільки на Закарпатті: 3 – 8 метрів за секунду.
Найтепліше буде на півдні України - від 15 до 19 градусів тепла вдень, вночі +8...+14 градусів.
У східних областях буде ненабагато прохолодніше – вдень очікується +13...+17, вночі від 5 до 9 градусів тепла.
У центральних регіонах повітря прогріється до 14-17 градусів вдень, а вночі очікується +5...+8 градусів.
На півночі країни днем прогнозується 13-15 градусів тепла, вночі від +5 до +8.
У західних областях також буде тепло: +13...+16 вдень і +5... +9 вночі.
У Києві в середу також сонячно, вночі від 5 до 8 тепла, вдень +14...+16.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, в найближчі дні в Україні буде тепло. Похолодання настане до вихідних, 31 жовтня і 1 листопада.