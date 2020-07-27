Сонячна погода повертається: синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні

Кирило Лютий Суспільство 21:48, 27.07.2020

У вівторок, 28 липня, в Україну почне повертатися суха і сонячна погода.

Як сказано в прогнозі Українського гідрометцентру, в західних регіонах припиняться дощі з грозами.

Однак тепер опади частково охоплять південь та схід: грози очікуються в Криму, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Температура повітря в західних областях прогріється від 26 до 29 градусів. У решті регіонів буде ще тепліше, місцями до +32 градусів.

Прогноз погоди на вівторок 27 липня о Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020 року в Україні буде спекотним з мінімальною кількістю опадів в першій половині місяця.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Мати Степана Чубенка, вбитого терористами, зворушила українців розповіддю про останній день сина

Скнилівська трагедія відбулася 18 років тому: фото, відео, спогади очевидців

У Криму попрощались із загиблим сином політв'язня Сулейманова. Відео

Луческу залишається в "Динамо"

Чому поліція досі не спіймала полтавського терориста: ексклюзивні дані про спецоперацію