Сонце може померти: маг оцінив нову дату кінця світу

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда, коментуючи нове пророцтво про "кінець світу" 21 грудня, розповів, що стародавні слов'яни надавали особливого значення цьому дню.

"Вони вважали, що старе сонце вмирає 21 грудня", – повідомив він в блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив Ігор Мехеда, "цієї ночі боялися, що може наступити кінець світу". Щоб не допустити цього, люди "допомагали богам творити нове сонце". Для цього "запалювали 120 вогнів - багать, масляних мисок, воскових свічок – у кого що було".

Згідно слов'янським повір'ям, сонце, яке сходило 22 грудня, було новим світилом, створеним в цю ніч. "Всі раділи! Ура! Нове сонце народилося. Кінець світу скасовується! Народився новий всесвіт, буде щастя!" - розповів він.

Слов'яни вважали, що старе сонце вмирає 21 грудня

Разом з тим Ігор Мехеда зауважив: згідно з тими ж повір'ями допускалося, що "одного разу сонце може не народитися, і тоді 21 грудня може стати днем кінця нашого світу".

У цьому контексті він зауважив: "Частка правди, звичайно, є. В найдовшу ніч вмирає все старе, віджиле. Старі ми. Старі проекти і невдачі. Все те, що символізує старе сонце. Але тут же відбувається народження нових "я", нових проектів, нових надій, нових звершень. І – нового сонця. І – нових всесвітів! Життя ніколи не припиняється".

Нагадаємо, вчений-конспіролог Девід Монтейн заявив про те, що нібито 21 грудня 2019 року може стати днем, який покладе початок низці катастроф, яка, в свою чергу, може привести до загибелі людства.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчений з Національного космічного агентства України Едуард Кузнєцов заявив, що кінець світу на Землі може настати приблизно через 150 мільйонів років.

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