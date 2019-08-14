"Сонце і дощ": синоптик дала контрастний прогноз погоди в Україні

У четвер, 15 серпня, у різних куточках України погода суттєво відрізнятиметься. На заході очікуються дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал та град, на півдні, сході та у центральних областях, окрім Вінниччини, буде спекотно, а на півночі – здійметься потужний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вологість із заходу може "дотягнути" до півночі, а на решті території України буде суха погода та висока пожежна небезпека.

"Що цікавого в синоптичній Україні 15-го серпня? Дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал та град – на заході. Сильний, до штормового, південний вітер – на півночі, у центрі, аж до Одещини. Спека – на півдні, сході та у центральних областях, окрім Вінниччини", – написала вона.

Дитина під сонцем/Дівчинка під дощем у калюжі

Синоптик додала, що у західних областях очікується помірний, північно-західний вітер.

За словами Діденко, на півдні, сході та у центрі температура сягне до +30…+34 градусів, на заході буде холодно – стовпчики термометрів не підіймуться вище +18…+23.

"А ось на півночі – повна демократія: у четвер у Житомирській області +20…+23 градуси, у Київській області +23…+25, у Чернігівській області +25…+27, у Сумській області +26…+31 градус", – написала вона.

Діденко підкреслила, що у Києві 15-го серпня спека впаде до +24 градусів, очікується поривчастий, до сильного, південний вітер. Ймовірність дощу незначна.

"Контрасти та коливання тиску й температури зараз – значні, тому особливо уважно стежте за здоров`ям. Води побільше, кави поменше, подзвоніть родичам чи знайомим похилого віку, не біжіть, хекаючи, за "маршруткою" і не сваріться на дорозі із порушниками смуги громадського транспорту", – додала синоптик.

Синоптик дала контрастний прогноз погоди в Україні Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну очікує серйозне похолодання у третій декаді серпня, а в кінці вересня взагалі може приморозити. Такий прогноз дала доктор фізико-математичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

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