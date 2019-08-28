Сонце і до +32: з'явився свіжий прогноз погоди по Україні на середу

Погода в середу, 28 серпня, буде сонячною і ясною по всій Україні.

Як повідомляє "Укргідрометцентр", в південних областях і на заході країни все ще буде спекотно до +32.

У північних і східних регіонах буде трохи прохолодніше і комфортніше – до +24... + 29 градусів.

У Києві теж сонячно, без дощів, а температура повітря прогріється до +27 градусів.

Сонячна погода по всій Україні shutterstock

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто чекати похолодання.

Раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливої, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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