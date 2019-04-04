"Соловйови — п*здуни": Соколова постібалася з брехні росЗМІ про вибори в Україні

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво пройшлася по путінських пропагандистах, які нахабно брешуть про вибори президента України.

Вона висміяла їхню надмірну стурбованість темою і безглузде спотворення фактів про виборчий процес в абсолютно чужій країні. Свою думку журналістка виклала в шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Хочу всіх нас привітати: прогнози росіян із приводу переможців першого туру не справдилися. Найприємніше, що ці вибори довели, що соловйови, скабєєви, попови, путіни й кисельови — п*здуни. Ви п'ять років розповідали, що в Україні — "фашистська хунта", вулицями марширують натовпи "карателів", а за інакомислення розпинають у трусиках. Але на виборах лідер "хунти" набирає менше голосів, ніж опозиція. Ви настільки забрехалися, що вашими носами можна просто з Москви ловити крабів на Камчатці і нюхати аргентинський кокаїн", — іронізує Соколова.

"Росіяни, ви розумієте, за яких дурнів вони вас тримають? Відчуваєте зараз запах? А? Пахне най*бкою. Як воно, коли в телевізорі одне, а в житті інше?" — додала вона.

Також журналістка традиційно піддала гострій критиці головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Її розсмішили його безглузді погрози про невизнання підсумків виборів в Україні і брехня про нібито масові порушення на них.

"Хоча, чому я дивуюся? Володимир Рудольфович давно перетворився на завод із перероблення інформації в г*мно. Так, звичайно, у нас ненормальна обстановка: 39 кандидатів, а не як у всіх нормальних один. Ніхто чомусь не набрав 86%, головних конкурентів на вибори допустили, а не заслали агітувати борсуків у Якутію. Взагалі ненормально, я вас розумію!" — посміялася вона зі скандального рупора злочинного путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сколова вважає, що на виборах президента українці повинні проголосувати так, щоб у Володимира Путіна почалася істерика вже вранці після оголошення результатів.

Також журналістка іронічно заявила, що на виборах до Верховної Ради, які відбудуться восени 2019 року, буде голосувати за себе особисто.

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