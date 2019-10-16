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16 жовтня • оновлено в 20:16
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"Повинен сидіти в Росії": український художник їдко висміяв топпропагандиста Путіна

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Український художник Андрій Петренко висміяв їдкою карикатурою топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова, проти якого в Італії запустили електронну петицію.

Відповідний малюнок розмістив він на своїй сторінці у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На карикатурі зображений Соловйов з італійськими макаронами на голові. "Патріот повинен сидіти в Росії. Допоможемо любити батьківщину зсередини", – підписав Петренко.

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Користувачі приєдналися до обговорення. "Неважливо де, аби сидів", "Краще, звичайно, на ланцюг", – написали в коментарях.

Соловйова висміяли в карикатурі через Італію

Соловйова висміяли в карикатурі через Італію

gazeta.ru

"Повинен сидіти в Росії": український художник їдко висміяв топпропагандиста Путіна
"Повинен сидіти в Росії": український художник їдко висміяв топпропагандиста Путіна

Нагадаємо, в електронній петиції італійців закликали не дати Соловйову, у якого вже є посвідка на проживання, отримати ще й громадянство Італії. Також від влади вимагають заборонити пропагандисту в'їзд в ЄС.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Соловйов Андрій Петренко
Тег
пропаганда
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинцы это больные русские
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