"Повинен сидіти в Росії": український художник їдко висміяв топпропагандиста Путіна

Український художник Андрій Петренко висміяв їдкою карикатурою топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова, проти якого в Італії запустили електронну петицію.
Відповідний малюнок розмістив він на своїй сторінці у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На карикатурі зображений Соловйов з італійськими макаронами на голові. "Патріот повинен сидіти в Росії. Допоможемо любити батьківщину зсередини", – підписав Петренко.
# Патріот повинен сидіти в росії ...- #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) October 16, 2019
Допоможемо @VRSoloviev любити батьківщину зсередини:
https://t.co/T2peyxIn9o https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/kam9cG2dDc
Користувачі приєдналися до обговорення. "Неважливо де, аби сидів", "Краще, звичайно, на ланцюг", – написали в коментарях.
Соловйова висміяли в карикатурі через Італію
gazeta.ru
Нагадаємо, в електронній петиції італійців закликали не дати Соловйову, у якого вже є посвідка на проживання, отримати ще й громадянство Італії. Також від влади вимагають заборонити пропагандисту в'їзд в ЄС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Фонд боротьби з корупцією Навального опублікував документи, з яких випливає, що Соловйов володіє віллою на озері Комо в Італії. Апартаменти були куплені в 2013 році за 1,021 млн євро. Навальний також з'ясував, що в лютому 2018 року Соловйов купив собі автомобіль Maybach.
Коментуючи цю новину, Соловйов заявив, що він багато заробляє і має право на розкішне життя в Європі.
Також топпропагандист Кремля висловив невдоволення високими цінами на житло в Росії і додав, що в Італії нерухомість коштує набагато дешевше.
Повідомлялося, що Соловйов може втратити шикарну віллу в Італії на озері Комо в зв'язку з перевірками місцевої фінансової поліції.
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