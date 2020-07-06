Солдата-строковика з 95 ОМБР знайшли повішеним

Антон Малиновський Суспільство 20:31, 6.07.2020 Оновлено: 21:35, 6.07.2020

Увечері, 5 липня, стало відомо про самогубство 19-річного військовослужбовця строкової служби з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомила пресслужба 95 ОМБР на сторінці в Facebook. За їхньою інформацією, зникнення хлопця 2001 року народження помітили під час вечірньої перевірки. Після його знайшли поза територією військової частини повішеним.

"За попередньою інформацією, строковик покінчив із життям через нероздільну любов", – повідомили в бригаді.

Командування військової частини повідомило, що йдуть слідчі дії, і висловило співчуття рідним загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня у Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням. За попередньою версією слідства, військовий наклав на себе руки.

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