Солдата-строковика з 95 ОМБР знайшли повішеним
Увечері, 5 липня, стало відомо про самогубство 19-річного військовослужбовця строкової служби з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомила пресслужба 95 ОМБР на сторінці в Facebook. За їхньою інформацією, зникнення хлопця 2001 року народження помітили під час вечірньої перевірки. Після його знайшли поза територією військової частини повішеним.
"За попередньою інформацією, строковик покінчив із життям через нероздільну любов", – повідомили в бригаді.
Командування військової частини повідомило, що йдуть слідчі дії, і висловило співчуття рідним загиблого.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня у Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням. За попередньою версією слідства, військовий наклав на себе руки.