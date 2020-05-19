"На пацієнтів чекає армагеддон!" Соколова заявила про провал програми із закупівлі ліків для смертельно хворих

Програма із закупівлі медичних препаратів для пацієнтів зі смертельними і хронічними захворюваннями в 2020 році провалена.

Про це з посиланням на пацієнтські організації повідомила журналістка Яніна Соколова. За її словами, на пацієнтів восени чекає "армагеддон".

"Пацієнтські організації України констатують: держава провалила програми закупівлі медпрепаратів в 2020 році", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

inlviv.in.ua

Соколова пояснила, що пацієнти це може загрожувати смертю для сотень тисяч пацієнтів, життя яких залежить від ліків.

"Сотні тисяч пацієнтів по всій Україні, чиє життя безпосередньо залежить від ліків, можуть просто ... померти. Вони не зможуть придбати ці ліки в аптеці, бо вони там не продаються. Вони не зможуть придбати ці ліки і за кордоном, тому що вони надзвичайно дороговартісні", – підкреслила журналістка.

За її словами, в 2020 році в бюджеті на програму держзакупівель медикаментів була закладена рекордна сума – 10 мільярдів гривень, однак ці кошти можуть "зникнути".

"Для того, щоб укластися в термін і поставки ліків відбулися вчасно, процес закупівлі ліків повинен був початися ще в січні з заповнення і підписання основних документів. Зараз травень, документи готові і все ще очікують підписання. Таким чином, навіть якщо просто завтра почнеться процес закупівлі, то ліки пацієнти отримають в кращому випадку в наступному році, адже процес закупівлі досить тривалий і займає не менше 5-7 місяців (оголошення і проведення тендерів, узгодження і підписання договорів, планування поставок)", – пояснила Соколова, додавши, що ліки у пацієнтів закінчаться вже у вересні.

Журналістка зазначила, що пацієнтські організації закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Офіс президента і Володимира Зеленського втрутитися та негайно вжити заходів. Єдиний спосіб, підкреслює вона, є звернення за допомогою до міжнародних гуманітарних організацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яніна Соколова в лютому під час виступу у Верховній Раді закликала народних депутатів вирішити проблеми онкохворих людей.

За її словами, є кілька проблем, які можуть вирішити депутати, міністр і глава комітету ВР з питань охорони здоров'я – це паліативна медицина, доступ до медичного канабісу, психологічна допомога і донорство.

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