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30 січня • оновлено в 01:03
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"Подобається п*ськами мірятися?" Соколова рознесла військові "перемоги" Росії

3.3т
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Журналістка Яніна Соколова висміяла пропагандистів, що перелякалися через пропозицію глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова відсвяткувати річницю спалення Москви, і нагадала гучні поразки Росії.

У новому випуску свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона пройшлася по чоловікові відомої українофобськими висловлюваннями Ольги Скабєєвої Євгену Попову, який веде передачу "60 хвилин" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Соколову насмішило, що істерія в Росії почалася через коментарі під постом Чубарова. "В Україні серйозно заговорили про те, щоб спалити Москву", – видав Попов.

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Соколова рознесла військові "перемоги" Росії

Соколова рознесла військові "перемоги" Росії

Скріншот з відео

"Чубаровкримський татарин, і чому б йому не згадувати славні перемоги своїх дідів? Ну ви ж взяття Берліна святкуєте? І перемогу над Наполеоном, і приєднання Криму в 2014. А чому татарам не можна? Чи тільки поразки вам можна згадувати? Вам так подобається п*ськами мірятися? І так не подобається слухати про свої поразки? Ви війну перетворили на спорт!" – зазначила Соколова, запропонувавши згадати, наприклад, день продажу Аляски або Цусимський бій.

"Неприємненько? Ви не імперія, ви *баний інстаграм. Викладаєте фотки з Мальдівів, а скільки перед цим важкої щелепної роботи провели, щоб вас туди відвезли, приховуєте! Ви всі такі за мир, а хвалитеся досягненнями у війні. Війною не можна хвалитися! І святкувати там ніхр*н!" – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова публічно засудила президента Росії Володимира Путіна за військове вторгнення до Криму і на Донбас і адресувала йому сміливе послання.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Рефат Чубаров Яніна Соколова
Місце
Україна
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Марценюк Татьяна
Марценюк Татьяна
Какая-то мерзкая криворотая горгулья
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2
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Идиотина! Вoйну не празднует никто! Празднуют ПОБЕДУ! Потому что вoйна шла не за территории, не за деньги, не за владения! В случае поражения не только русские, но и все прочие народы СССР прекратили бы свое существование, ВOЙНА ШЛА НА ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДОВ! Это была этническая вoйна! Идиотские инсинуации этой гниды вызывают просто отвращение! Она наплевала сейчас на 27 миллионов убитых фaшистами советских граждан. Гореть ей в аду.
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3
3
Mega Death
Mega Death
....смешно это слышать от любитеьей котлов?
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2
2

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