Журналістка Яніна Соколова висміяла пропагандистів, що перелякалися через пропозицію глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова відсвяткувати річницю спалення Москви, і нагадала гучні поразки Росії.

У новому випуску свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона пройшлася по чоловікові відомої українофобськими висловлюваннями Ольги Скабєєвої Євгену Попову, який веде передачу "60 хвилин" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Соколову насмішило, що істерія в Росії почалася через коментарі під постом Чубарова. "В Україні серйозно заговорили про те, щоб спалити Москву", – видав Попов.

Соколова рознесла військові "перемоги" Росії Скріншот з відео

"Чубаров – кримський татарин, і чому б йому не згадувати славні перемоги своїх дідів? Ну ви ж взяття Берліна святкуєте? І перемогу над Наполеоном, і приєднання Криму в 2014. А чому татарам не можна? Чи тільки поразки вам можна згадувати? Вам так подобається п*ськами мірятися? І так не подобається слухати про свої поразки? Ви війну перетворили на спорт!" – зазначила Соколова, запропонувавши згадати, наприклад, день продажу Аляски або Цусимський бій.

"Неприємненько? Ви не імперія, ви *баний інстаграм. Викладаєте фотки з Мальдівів, а скільки перед цим важкої щелепної роботи провели, щоб вас туди відвезли, приховуєте! Ви всі такі за мир, а хвалитеся досягненнями у війні. Війною не можна хвалитися! І святкувати там ніхр*н!" – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова публічно засудила президента Росії Володимира Путіна за військове вторгнення до Криму і на Донбас і адресувала йому сміливе послання.

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