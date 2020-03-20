Допоки Донбас контролюється терористами Російської Федерації, будь-які формати спілкування з людьми, які живуть там під дулами автоматів, запропоновані радником секретаря РНБО Сергієм Сивохом, є неможливі.

Про це в блозі на OBOZREVATEL зазначила українська телеведуча Яніна Соколова, коментуючи скандальну заяву Сивоха про "консервні банки, які розкрилися", адресовану депутатам "Слуги народу". За її словами, реінтеграція Донбасу можлива лише тоді, коли ця територія повністю перейде під контроль України (повний текст блогу читайте тут).

"У мене виникає дуже багато сумнівів щодо платформи пана Сивоха для Донбасу. Як він збирається відокремити українців і сепаратистів, українців і терористів, які вбили 13 тисяч наших хлопців і дівчат на сході? І чи захочуть наші військові втілювати її – в мене великі сумніви. Поки Донбас контролюється Росією, будь-які формати спілкування з людьми, які живуть там під дулами автоматів, є не-мож-ли-ві. Реінтеграція людей, які живуть там, може вирішитися тільки після того, як Донбас стане нашим", – запевнила телеведуча.

Сергій Сивохо 24 канал

До того, за її словами, розмови з терористами й сепаратистами в будь-яких форматах є табуйованими для будь-якої європейської країни.

"Я не бачу конкретних кроків і стратегій, озвучених паном Сивохом, окрім якихось загальних слів на кшталт "за крок до миру", "мир та єдність". Така ініціатива може бути прирівняна до визнання нами сепаратистів і терористів як таких. Консультативна рада, про яку говорить Андрій Єрмак, з терористами неможлива. Жодна країна світу не розмовляє з терористами", – наголосила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати партії "Слуга народу" звернулися до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивоха.

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