Українська журналістка Яніна Соколова відреагувала на заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка про те, що він покарає журналістів, що опублікували секс-переписки у Верховній Раді.

Її не на жарт розлютили слова парламентарія. Відповідний пост з'явився на сторінці Соколової в Facebook.

"До відповідальності журналістів воно, брехливе, притягне? Ти себе притягнув уже. Насправді в цьому панові – зріз суспільства. Великий такий прошарок... Як би нам не хотілося жити в інших реаліях", – написала журналістка.

Соколова пройшлася по Яременку через секс-скандал

За словами Соколової, у всіх є схожі на Яременка знайомі. "Жирне, брехливе, самовпевнене і прутнеголове чмо, але, с*ка, в вишиванці", – висловилася вона.

"І боротися з ними можна тільки одним способом: викривати і тикати носом у власне ж л*йно. Часто. Навіть якщо за таких, як пан із бабою на фото Ви, друзі, проголосували", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засіданні Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами. Його просили оцінити новий одяг і допомогти купити квартиру.

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