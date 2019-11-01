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2 листопада • оновлено в 01:08
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"Брехливе, але, с*ка, в вишиванці!" Соколова жорстко пройшлася по "ловеласу" зі "Слуги народу"

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Українська журналістка Яніна Соколова відреагувала на заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка про те, що він покарає журналістів, що опублікували секс-переписки у Верховній Раді.

Її не на жарт розлютили слова парламентарія. Відповідний пост з'явився на сторінці Соколової в Facebook.

"До відповідальності журналістів воно, брехливе, притягне? Ти себе притягнув уже. Насправді в цьому пановізріз суспільства. Великий такий прошарок... Як би нам не хотілося жити в інших реаліях", – написала журналістка.

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Соколова пройшлася по Яременку через секс-скандал

Соколова пройшлася по Яременку через секс-скандал

За словами Соколової, у всіх є схожі на Яременка знайомі. "Жирне, брехливе, самовпевнене і прутнеголове чмо, але, с*ка, в вишиванці", – висловилася вона.

"І боротися з ними можна тільки одним способом: викривати і тикати носом у власне ж л*йно. Часто. Навіть якщо за таких, як пан із бабою на фото Ви, друзі, проголосували", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Богдан Яременко Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Starik Nik
Starik Nik
ПРОТОКОЛЫ сионских мудрецов. Протокол №1: Наша система ...Политика и мораль. Политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся моралью, неполитичен, а потому не прочен на своем престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Великие народные качества - откровенность и честность суть пороки в политике, потому что они свергают с престолов лучше и вернее сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами гоевских царств, мы же отнюдь не должны руководствоваться ими. http://antimatrix.org//Convert/Books/Eduard_Hodos/Yevreiski_Sindrom_3/Protocoly_Sionskih_Mudretsov.html#Толпа_Анархия
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Остаётся принять яд всем на ночь, после семейного ужина или сделать пластические операции и новые паспорта
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
А теперь представьте во что превратилась жизнь его детей ,жены на работе ,родственников ,и самого его если все СМИ мира уже написали о нем.поделом и ему И его детям
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