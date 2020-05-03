Соколова пояснила, навіщо веде проукраїнську програму російською

Популярний проукраїнський блогер Яніна Соколова розповіла, що веде свою програму російською мовою для того, щоб багато людей закордоном розуміли про що йде мова.

Про це вона розповіла в Facebook-ефірі на OBOZREVATEL. За її словами, серед глядачів "Вечора з Яніною Соколовою" дуже багато іноземців, що робить програму ще більш популярною (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На думку Соколової, крім мови, успіх її програми в унікальності – в тому, що вона не схожа на програми, в яких хтось когось "хейтить".

"У чому успіх? Я думаю, в унікальності того, що ти робиш, і в таланті, якщо говорити про блогерство без атракціонів. Адже "Вечір" – це атракціон, це не просто – я сиджу на дивані, про щось говорю, кого хейчу або щось пояснюю. Ні. Це досить складний процес, кропітка праця, щотижнева, цілої команди з 13 осіб, які над цим працюють і роблять це телевізійно", – зазначила Соколова.

Розшифровку інтерв'ю можна почитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова розкритикували режисера скандального фільму "Дау. Дегенерація" росіянина Іллю Хржановського за демонстрацію кадрів насильства над дітьми з харківського притулку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!