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3 травня • оновлено в 23:19
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Соколова пояснила, навіщо веде проукраїнську програму російською

14.4т
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Популярний проукраїнський блогер Яніна Соколова розповіла, що веде свою програму російською мовою для того, щоб багато людей закордоном розуміли про що йде мова.

Про це вона розповіла в Facebook-ефірі на OBOZREVATEL. За її словами, серед глядачів "Вечора з Яніною Соколовою" дуже багато іноземців, що робить програму ще більш популярною (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На думку Соколової, крім мови, успіх її програми в унікальності – в тому, що вона не схожа на програми, в яких хтось когось "хейтить".

Соколова пояснила, навіщо веде проукраїнську програму російською

"У чому успіх? Я думаю, в унікальності того, що ти робиш, і в таланті, якщо говорити про блогерство без атракціонів. Адже "Вечір" – це атракціон, це не просто – я сиджу на дивані, про щось говорю, кого хейчу або щось пояснюю. Ні. Це досить складний процес, кропітка праця, щотижнева, цілої команди з 13 осіб, які над цим працюють і роблять це телевізійно", – зазначила Соколова.

Розшифровку інтерв'ю можна почитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова розкритикували режисера скандального фільму "Дау. Дегенерація" росіянина Іллю Хржановського за демонстрацію кадрів насильства над дітьми з харківського притулку.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Ильин Виталий
Ильин Виталий
Нормально чехвостит всех...респект.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а гдк она сейчас пристроилась,если бы не толик,не кто не знал бы кто это такая
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Внаукраине Потриот, якраз точно навпаки!!!
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