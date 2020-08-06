Соколова потужно звернулася до українців через СРСР: нас вчили не любити людей

Українська журналістка Яніна Соколова потужно звернулася до українців із дописом про любов та про те, як і навіщо щирість нівелювалася у СРСР.

Його вона оприлюднила на особистій сторінці у Facebook, закликавши сучасне українське суспільство не повторювати помилок минулого та не йти шляхом радянського тоталітарного режиму, що знищував усе людське.

"Любов. Давно хотіла про неї написати, бо вона всюди, а ми ментально так звикли її ховати, що робимо вигляд, що її немає. Радянський союз. Так-так, саме він наполегливо робив з нас людей, які будуть тільки тоді здаватися сильними і успішними, якщо не будуть її демонструвати", – пише Соколова.

"Місяць тому говорила з бабусею про їхню любов з дідусем, якого вже нема на землі. Я спитала, чи казала вона, що любить його. "Та якось не до того було", – казала бабуся, проживши з дідусем 50 років разом. Любов. Нас вчили не любити людей. Тонко і підсвідомо запевняючи, що любити когось – це слабкість", – додала журналістка.

За її словами, головними у радянському суспільстві були перемога і сила, вміння когось або щось підкорити, навернути до своїх правил. Така поведінкова модель, наголосила вона, нагадує сучасну країну-агресорку, Росію, яка зараз веде війну на сході України. Відтак, в нашої держави за сценарієм є лише два шляхи: або підкоритися, або продемонструвати силу і виграти.

"Цілі покоління чоловіків і жінок нині розхльобують це в особистому житті. Коли мені було сім і Україна стала незалежною, я вчилася у першому класі запорізької гімназії. Я ніколи не виявляла своїх почуттів. Ба більше, я їх приховувала. Свідомо. Аби не здатися слабкою", – згадує Соколова.

"Сьогодні зранку я прокинулася і вимкнула функцію офлайн на телефоні. На моніторі десятки СМС. Серед яких половина – "Я скучив(ла), "Люблю тебе. Коли зустрінемося?". Від людей різного віку з різних сфер мого життя", – захоплено зазначила телеведуча.

Вона нагадала співвітчизникам, що любов породжує дію бути кращим, дає аванс, рухає і надихає. Крім того, любов навіть здатна подолати зло, адже вона – це свобода.

"Завтра настане новий день. І я дуже хочу, щоб ви знали, що написати про любов тому, кому щиро, – це чудово. Зробити по любові тому, хто вартий, – не соромно. Любов міняє все. А інколи вона рятує тих, хто може завтра поруч вже не бути. Любіть... І, не соромлячись, кажіть. Це працює. Перевірила", – підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла про те, чому потрібно прищеплювати дітям з "проросійських регіонів" України мову своєї країни та українську культуру змалечку. Вона наголосила, що лише так вони виростуть справжніми українцями.