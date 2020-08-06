Соколова потужно звернулася до українців через СРСР: нас вчили не любити людей
Яніна Соколова нагадала українцям, як СРСР ламав долі людей. Радіо Свобода
Українська журналістка Яніна Соколова потужно звернулася до українців із дописом про любов та про те, як і навіщо щирість нівелювалася у СРСР.
Його вона оприлюднила на особистій сторінці у Facebook, закликавши сучасне українське суспільство не повторювати помилок минулого та не йти шляхом радянського тоталітарного режиму, що знищував усе людське.
"Любов. Давно хотіла про неї написати, бо вона всюди, а ми ментально так звикли її ховати, що робимо вигляд, що її немає. Радянський союз. Так-так, саме він наполегливо робив з нас людей, які будуть тільки тоді здаватися сильними і успішними, якщо не будуть її демонструвати", – пише Соколова.
"Місяць тому говорила з бабусею про їхню любов з дідусем, якого вже нема на землі. Я спитала, чи казала вона, що любить його. "Та якось не до того було", – казала бабуся, проживши з дідусем 50 років разом. Любов. Нас вчили не любити людей. Тонко і підсвідомо запевняючи, що любити когось – це слабкість", – додала журналістка.
За її словами, головними у радянському суспільстві були перемога і сила, вміння когось або щось підкорити, навернути до своїх правил. Така поведінкова модель, наголосила вона, нагадує сучасну країну-агресорку, Росію, яка зараз веде війну на сході України. Відтак, в нашої держави за сценарієм є лише два шляхи: або підкоритися, або продемонструвати силу і виграти.
"Цілі покоління чоловіків і жінок нині розхльобують це в особистому житті. Коли мені було сім і Україна стала незалежною, я вчилася у першому класі запорізької гімназії. Я ніколи не виявляла своїх почуттів. Ба більше, я їх приховувала. Свідомо. Аби не здатися слабкою", – згадує Соколова.
"Сьогодні зранку я прокинулася і вимкнула функцію офлайн на телефоні. На моніторі десятки СМС. Серед яких половина – "Я скучив(ла), "Люблю тебе. Коли зустрінемося?". Від людей різного віку з різних сфер мого життя", – захоплено зазначила телеведуча.
Вона нагадала співвітчизникам, що любов породжує дію бути кращим, дає аванс, рухає і надихає. Крім того, любов навіть здатна подолати зло, адже вона – це свобода.
"Завтра настане новий день. І я дуже хочу, щоб ви знали, що написати про любов тому, кому щиро, – це чудово. Зробити по любові тому, хто вартий, – не соромно. Любов міняє все. А інколи вона рятує тих, хто може завтра поруч вже не бути. Любіть... І, не соромлячись, кажіть. Це працює. Перевірила", – підсумувала Соколова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла про те, чому потрібно прищеплювати дітям з "проросійських регіонів" України мову своєї країни та українську культуру змалечку. Вона наголосила, що лише так вони виростуть справжніми українцями.