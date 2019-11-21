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21 листопада • оновлено в 10:34
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/ Суспільство

Соколова дорікнула українцям залежністю від холодильника

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Українська журналістка Яніна Соколова назвала головною проблемою українського суспільства його схильність до "совкової" психології та залежності від холодильника.

Вона вважає, що люди керуються саме цими факторами, коли обирають своє майбутнє. Таку думку журналістка озвучила під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Всьому виною, що зараз, – це "совкова" психологія, "совкова" холодильникова психологія. Це меркантильний інтерес. Він не може бути сусідом з ідеологічним інтересом", – вважає вона.

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"Думають про ковбасу": Соколова жорстко пройшлася по українцях

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Високий замок"

"У нас поки мізки так зроблені, що ми не можемо розуміти перспективність в плані добробуту кроків, які пропонують ті кандидати, котрі не говорять: "Швидкі зміни чекайте, зарплати 4 тисячі доларів вчителям, дешева "комуналка" і якісна ковбаса в холодильнику", – додала Соколова.

Вона підкреслила, що українці поки що не в змозі думати на кілька кроків вперед і турбуватися про умови для створення якісного майбутнього.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Соколова сказала, що люди, які прийшли до влади в Україні, є черговим відлунням радянського періоду, незважаючи на свій молодий вік. Вона назвала їх "міксом "совка" з малоросами".

  • Також вона обурилася через те, що більша частина українського суспільства не має навіть найменшого уявлення про устрій держави і про те, на чому вона повинна базуватися. Така апатія і байдужість громадян штовхає країну до розпаду.

  • А журналіст Павло Казарін попередив, що готовність українців завжди голосувати за популізм може призвести до того, що цим скористається президент Росії Володимир Путін і змусить йти на його умови.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Еще зависимость от тепла в батареях зимой. Вы прекращайте там...
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2
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наша свЯнинка возмущается меркантильной психологией украинцев. Но ведь на Западе практически у всех граждан точно такая же психология! К чему пытается призвать сосколова? Возвратить Украину обратно в совок? ))
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2
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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