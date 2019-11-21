Соколова дорікнула українцям залежністю від холодильника

Українська журналістка Яніна Соколова назвала головною проблемою українського суспільства його схильність до "совкової" психології та залежності від холодильника.

Вона вважає, що люди керуються саме цими факторами, коли обирають своє майбутнє. Таку думку журналістка озвучила під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Всьому виною, що зараз, – це "совкова" психологія, "совкова" холодильникова психологія. Це меркантильний інтерес. Він не може бути сусідом з ідеологічним інтересом", – вважає вона.

Яніна Соколова "Високий замок"

"У нас поки мізки так зроблені, що ми не можемо розуміти перспективність в плані добробуту кроків, які пропонують ті кандидати, котрі не говорять: "Швидкі зміни чекайте, зарплати 4 тисячі доларів вчителям, дешева "комуналка" і якісна ковбаса в холодильнику", – додала Соколова.

Вона підкреслила, що українці поки що не в змозі думати на кілька кроків вперед і турбуватися про умови для створення якісного майбутнього.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Соколова сказала, що люди, які прийшли до влади в Україні, є черговим відлунням радянського періоду, незважаючи на свій молодий вік. Вона назвала їх "міксом "совка" з малоросами".

Також вона обурилася через те, що більша частина українського суспільства не має навіть найменшого уявлення про устрій держави і про те, на чому вона повинна базуватися. Така апатія і байдужість громадян штовхає країну до розпаду.

А журналіст Павло Казарін попередив, що готовність українців завжди голосувати за популізм може призвести до того, що цим скористається президент Росії Володимир Путін і змусить йти на його умови.

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