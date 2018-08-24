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Роман Насіров
Роман Насіров
Голова Державної фіскальної служби УкраїниВсі статті автора

Сьогодні Україна святкує День Незалежності!

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Свободу, незалежність, вільний вибір потрібно відстоювати і боронити. Повага і шана українським воїнам, які захищають нас.

Ми на порозі важливого періоду. Попереду – дві виборчі кампанії. Починається виборчий процес, який триватиме 14 місяців.

Ми вже знаємо, у якій країні хочемо жити. Я точно знаю, що в Україні кожна людина повинна мати гідне життя, роботу і можливість захистити себе від несправедливості і беззаконня.

Сьогодні важливо, щоб у політику прийшли нові люди, які вміють і знають, як працювати. Яким не цікавий і не потрібний популізм.

Я точно знаю, що потрібно зробити в економіці, щоб отримати результат. Маю багато однодумців, які готові йти і допомагати своїй країні. Україна готова до нового етапу. А ми готові працювати не покладаючи рук.

Друзі, зі святом!

З Днем Незалежності нашої прекрасної України!

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Автор
Роман НасіровРоман Насіров
Тема
День Незалежності України
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Романа Насірова
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