Сьогодні Міжнародний день дівчаток.

За асоціацією з ним хочу розповісти про свято, яке приблизно через місяць відзначатимуть в Японії.

Називається воно "Сіті-го-сан". Перекладається як ряд цифр "7 (七 - shichi), 5 (五 - go) і 3 (三 - san)". Давайте розберемося, що це за магічні цифри, і як вони пов'язані з дітьми.

За японськими повір'ями, дитина до 7 років не належить до світу живих. Вона – божественна істота, тому і поводитися з нею варто відповідно - що позначилося на японській традиції виховання малюків: їм дозволяється практично все, а вже після цього віку починаються "їжакові рукавиці". Пам'ятаю, одного разу в токійському магазині дружина нашого дипломата, яка нещодавно приїхала з України , відшльопаю свою трирічну дочку - так свідки цієї сцени японці хотіли викликати поліцію, і мені ледве вдалося вмовити їх цього не робити.

Так ось, в 7 років відбувається переломний момент, і дитина стає частиною світу людей. Більш того, 7 років – це саме той вік, коли, за давніми традиціями, дівчаткам замість мотузки починали пов'язувати з кімоно традиційний пояс обі. Таким чином, саме в 7 років дівчинка вступає до лав жінок.

Що стосується цифр 3 і 5, то ці дати теж вважаються переломними моментами. У давнину, коли медицина була розвинена дуже погано, далеко не всі діти доживали до віку 3 років. Тому вважалося, що 3 роки – це перша магічна дата, яку повинна перетнути дитина. Саме у віці трьох років дитині проводили стародавній обряд "Каміока" - обряд збереження волосся. Раніше в Японії трирічних дітей голили наголо, після чого у них повинні були почати відростати "справжнє" волосся, яке пізніше стане надбанням і гордістю. Задовго до проведення обряду Каміока японські батьки відрощували своїм дітям волосся так, щоб хлопчикам можна було зав'язати їх на потилиці, а дівчаткам – зібрати в два пучка.

5 років – найбільш значуща дата для хлопчиків. Раніше саме в цьому віці їх вперше наряджали в традиційні японські чоловічі штани – хакама. Для самураїв відмітка в п'ять років була тим віком, коли дитину можна представити своїм феодалам, іншими словами "вивести в люди".

Таким чином, виходить, що свято "Сіті-го-сан" стосується, перш за все, дітей певного віку: дівчаток 3 і 7 років і хлопчиків 3 і 5 років.

Ще одна важлива деталь: згідно з японським традиційним обчисленню, відлік віку починався з моменту зачаття. Іншими словами, перші 9 місяців, коли жінка була ще тільки вагітна дитиною, зараховувалися малюкові за перший рік життя. Виходить, що, за європейською традицією, японський вік дітей 3,5 і 7 років відповідає 2,4 і 6 років. Однак останнім часом в Японії все більшу популярність завойовує європейський принцип підрахунку віку, що призводить до "збільшення" віку дітей, яких стосується свято.

Як проходить День Дітей – Сіті-го-сан? Хлопчиків 3 і 5 років, а також дівчаток 3 і 7 років наряджають в красиві традиційні наряди – жилети хіфу, кімоно, оби для дівчаток, а також кімоно з Хакамі для хлопчиків. Малюкам роблять традиційні зачіски, накладають косметику і відводять в храм. Сіті-го-сан неофіційно вважається в Японії днем фотографування дітей - таку красу обов'язково повинен встигнути відзначити на знімку!)

Варто також врахувати, що нарядити дитину, як годиться, коштує величезних грошей. В середньому наряд з усіма аксесуарами на Сіті-го-сан коштує близько 1000 дол. Тому багато тат і мам вважають за краще взяти одяг на прокат, що також коштує не так вже й дешево.

Сіті-го-сан вважається одним з найважливіших свят в житті дитини, адже саме в цей день хлопчикам присуджується статус "маленького чоловіка", а дівчаткам – "маленької жінки". Вони важливо і пафосно простують за ручку зі своїми батьками. Для японців Сіті-го-сан – цей час "милування" дітьми, які виглядають в своїх перших "дорослих" нарядах по-справжньому суперово.

Був би я президентом, скасував би к бісу 8 Березня і 1 травня, а замість них встановив вихідними і святковими День матері, День хлопчиків і День дівчаток. Перше свято - сакральне і вічне. А два інших дозволив би українським батькам, подібно японським, наряджати своїх улюблених дітей в національний одяг (українські, єврейські, кримсько-татарські - неважливо) і влаштовувати красиві свята на площах наших міст. Ось тільки ніяких кокошников - найближчі сто років у осудних українців на них латентно-летальна алергія.

Всього вам найкращого, україночки різного віку, національностей і віросповідань!

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