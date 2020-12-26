Сьогодні ще одна важлива дата в справі кінця СРСР - 26 січень 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР прийняла декларацію, в якій було сказано, що "у зв'язку зі створенням Співдружності Незалежних Держав (СНД) Союз РСР як держава і суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування . Де-юре це і стало останньою крапкою і кінцем СРСР.

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Разумеется, СССР уже никогда не вернётся — как никогда не вернётся Римская Империя или Османская Империя — эти государства существовали в своё время и прекратили своё существование тогда, когда перестали соответствовать новым временам. Ещё раньше та же участь постигла Византийскую Империю и империю Александра Македонского — и это абсолютно нормально для истории. Люди узнают что-то новое о себе и о мире и больше не хотят жить в старых империях — чьи представления о правах и свободах граждан становятся всё более архаичными.

Думаю, вы бы сильно удивились и посмеялись, узнав о представлениях о мире среднего гражданина какой-нибудь древней империи — в его представлении часть людей уже изначально рождается рабами на плоской Земле, которая существует под картонным небесным куполом. А за границами его прекрасной и величественной империи живут люди со змеиными ногами и пёсьими головами. Примерно такой же дикостью с точки зрения современного человека выглядит СССР с его придуманным "марксизмом" и "классовым обществом".

Но сегодня давайте поговорим не об этом, а сыграем в одну интересную игру. Представьте, что вот просыпаетесь вы утром, выглядываете в окно — и, как герой из романа Войновича, видите за окном красные флаги, портреты вождей и слышите позывные советской радиоточки. СССР внезапно вернулся!

Напишите в комментариях, что бы вы делали в этом случае.

Интересно)

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