Конечно, лента полна шуточками про згоду на секс, бланком на потрахаться, подписи свидетелей...

Конечно, кто-то (немного) из жартующих знает, что на самом деле это - закон о насилии в семье, и пункт о насильном сексе там примерно между побоями и угрозами.

Конечно, все это очень смешно.

Но как человек, прекрасно знающий, как это: все детство ждать шести вечера, чтобы понять уже по звонку в дверь - папа сегодня пришел пьяный или нет; как ребёнок, сначала зажимающий уши руками под одеялом под звуки скандала между родителями на кухне, а позже - прячущийся с мамой по машинным отделениям лифтов (и это не считая выдранных в юности волос под крики "Причёска, как у фашиста!", пока мама в командировке, и прочего), я скажу.

В Украине КАЖДЫЙ ВЕЧЕР тысячи (если не десятки тысяч) женщин и детей с ужасом ждут пьяного кормильца домой. Шкала большая: просто от кишкомотания пьяным вяканьем до побоев и увечий. А бежать некуда: квартира одна на двоих, детей никуда не денешь.

Можно было пойти пожаловаться участковому.

И получить перелом носа от мужа - потому что участковый к мужу же и придёт - доложить.

Новый закон (давно принятый в Европе) должен, по идее, заставить пьяного муженька тысячу раз подумать, прежде чем вякать что-то там с порога. Найдите его и почитайте.

Ну, а потом, конечно, можете расшаривать остроумные фоточки: согласие на секс, пункты: окончание на грудь, на лицо, подписи свидетелей, ха-ха-ха.

Извините, что не смешно.

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