За праздником Святой Вечер, или Сочельник – кануном Рождества Христова, отмечаемым православными христианами 6 января, стоит важное астрономическое событие. А именно - перигелий земной орбиты.

Орбита Земли не идеально круглая, поэтому дважды в год Земля находится в точке перигелия - cамой близкой к Солнцу точка земной орбиты, и афелия, самой дальней от Солнца точке земной орбиты. 6 января как раз перигелий.

Считается, что в этот день сила Солнца пронизывает нашу планету, заряжая энергией все источники воды. Воды сохраняют повышенную энергетику до 20 января. Поэтому по всему миру разные духовные учения используют этот период для практик с сакральными водами.

В этот день сила Солнца пронизывает нашу планету, заряжая энергией все источники воды ТСН

Вечером 6 января достают из колодца свежую воду и брызгают ею друг друга. Это приносит здоровье и удачу. На стол в этот день подают каши (кутью), содержащие зерновые, мед и мак. Это символ Троицы, зерновые символизируют - небо, мак - землю, мед - символ творческой божественной энергии (как Ян-Инь-Дао). Магически кутья содержит силу всей троицы вместе.

Еще принято подавать на стол 12 блюд. Это тоже не зря. Мало того, что во многих религиях число 12 - это число апостолов (12 апостолов у Христа, 12 учеников также у Будды и Мухаммеда). Это еще и 12 зодиаков, и 12 часов дня и ночи! 12 зодиаков и Солнце - самая древняя модель космоса! Поэтому 12 блюд на столе должны были обеспечить удачу на весь год!

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