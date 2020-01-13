В продолжении темы оккупации части территории Украины рф и "гражданской войны" расскажу сегодня о тех событиях, которые происходили в 2014 году в Донецке. Рассказ будет со слов того, кто непосредственно видел то, что видеть нельзя. Радует только то, что вчера этот человек благополучно выехал из Донецка и будет жить в Тернополе [привет идиотам из мыгыбы дыныры].

Рассказ будет от первого лица, чтобы было более понятно и точно. Поехали.

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Меня зовут Виктор, я бывший житель оккупированного рф Донецка. Я успешно выехал из города, в то время, как меня до сих пор ищут россияне и местные макаки дыныры. Так как моей жизни уже ничего не угрожает, я

могу немного приоткрыть тайну "гражданской войны", которую лично видел.

Давайте вспомним 2014 год, страшное время начала оккупации. Пока не было особо сильной стрельбы и хоть немного была возможность работать, у меня лично все было плохо - мой работодатель уехал из города,

предварительно отправив всю фирму в бесплатные отпуска. Вообще так многие делали в начале оккупации - владельцы бизнеса сваливали из города, ибо неохота было нарваться на вооруженных макак и проспонсировать фонд защиты тараканов недоросии со своего кармана.

Одним словом, все у меня было плохо: в кармане нули, перспектив ноль, что делать дальше - хз. Но неожиданно мне таки повезло - я нашел работу. Пусть временную, но по своей специальности [я работал

установщиком дверей и окон].

Ко мне позвонил знакомый и спросил, мол как у меня со временем свободным, на что я ответил как в песне - денег нет и мыслей нет, только х работает-. Кентуха ответил: - зашибись. С завтрашнего дня

работаем, будем ставить окна и двери+кататься за материалами в интересных местах. И да, о том, куда мы будем ездить - никому вобще, иначе без работы останемся. Понял?

Ситуация следущая у меня : 300 грн в кармане, работы нет и не знаю, когда предвидится. Шо за интересные места? Понятия не имею, но ссыкотно. Короче, взвесив все, я решил рискнуть.

И пошла работа. Мы начали устанавливать двери и окна в райотделах милиции Донецка, которые на тот момент уже были захвачены русскими. Это был август 14 года. Мы вставляли двери и окна в захваченных

зданиях, а также местами ремонтировали те, что уже были. Правда, отработал я в таком режиме буквально три недели, ибо потом, в сентябре 2014 года, напарник сказал мне, чтобы я принес паспорт. Причина -

будем работать на особом объекте.

Короче, паспорт я принес. Документы отксерили и буквально через пару дней мы напарником с полной машиной, загруженной новыми дверьми, заехали на территорию захваченной сбУ. Было ли страшно? Было,

конечно. Учитывая то, что в начале войны на "избушке" убивали, было невероятно страшно.

Ладно, то детали. Сейчас расскажу то, что видел. Итак, на улице сентябрь 2014 года, мы с полной машиной дверей на территории захваченной бывшей сбУ. Задача - ставить двери-окна и не сказать нигде

лишнего.

Первое, что меня удивило - нас запускал на территорию кавказец. Ихтамнет проверил наши документы, сверил со своим списком и только тогда впустил. И пошли мы ставить двери.

Второе, что ввело в ступор - это вид кабинетов и состояние помещений. Было такое ощущение, что по зданию прошел ураган и повырывал местами двери тупо с мясом. Также я заметил огромное количество бумаг, которые просто валялись на полу, видно было, что кто-то что-то очень искал.

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За несколько дней мы поставили более 20 дверей и я заработал на хлеб, что радовало. Правда, были и плохие новости - я лично убедился в том, что это тюрьма теперь. Многие кабинеты, в которых мы ставили двери, были пустые, но там были матрасы и подушки. Я лично видел как привозили людей в наручниках и заводят в здание.

Также я запомнил молодых чеченцев на территории в хорошей военной аммуниции, которые очень плохо разговаривали на русском, но были вооружены реально до зубов. Бородачей было реально много на

территории, их не заметить не мог только слепой.

Во время работы и когда мы передвигались по особому объекту за нами постоянно ходил охранник, который следил шоб мы не дай бог не увидели чего лишнего или свернули не туда. Тут же, на территории захваченной бывшей сбУ Донецка, я впервые увидел Хмурого, русского генерала по фамилии Петровский. Как мне сказали тогда - это самый главный в "министерстве госбезопасности". Русский генерал чувствовал себя как дома и командовал всеми военными, боевиками то есть, которые находились на территории захваченной "избушки".

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Пленных бойцов всУ я тоже видел. Они занимались в основном благоустройством внутреннего двора бывшего сбУ. Гражданские такими делами не занимались, они были тупо на подвалах.

Сама территория "избушки" тогда напоминала муравейник, по которому прошелся торнадо : кто-то что-то носил, кто-то стучал-колотил, кто-то шептался между собой, кто-то приезжал и заезжал, кого-то привозили в

наручниках, кого-то отвозили с мешком на голове. Само здание было в печальном состоянии, ибо в нем произошел погром невиданных масштабов - асвабаждение то есть. В коридорах "избушки" стояла мебель, кресла и стулья, диваны, которые увозились в неизвестном направлении.

Там же я уведел впервые РЭБы производства рф, "шиповники". РЭБ стоял во внутреннем дворе "избушки". В гаражных боксах стояла военная техника. Пленных украинских военных использовали как рабочую силу :

для уборки двора и переноски всего тяжелого + постройки точек для ведения стрельбы из кирпича.

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Россияне тоже находились на территории "избушки", их тоже было немало. Россияне спали в коридорах здания бывшего сбУ и в свободных комнатах. Также россияне размещались в том крыле, где мы устанавливали двери и окна - это была казарма сугубо для русских.

Во дворе "избушки" постоянно играла музыка. Как я узнал позже, это делалось для того, чтобы заглушить крики и стоны. Также я лично видел нижние камеры, которые с решетками - 4 штуки. Они были небольшого

размера, но тупо под завязку заполнены людьми в гражданском. Как я позже узнал, это были так называемые "враги норода бимбасы" и те, кого ради выкупа похитили.

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Из архива сбУ также была оборудована камера для пленных: там макаки поставили 2-ярусные кровати и шось по типу перестенков из дерева. Позже я узнал, что это было специальное место для тех, кто не колется или не дает нужные показания россиянам.

После того как мы поставили двери в захваченном сбУ, мы продолжили работать[если это можно так назвать] на другом особом объекте - в здании мыгыбы дыныры, которое находится на бульваре Шевченко [ это бывшее здание КРУ области ]. Въезд туда был с тыльной стороны, не с парадной. Здание усиленно охранялось.

Там мы поменяли тоже несколько дверей. На первом этаже было 6 камер для пленных, которые были сделаны из кабинетов. Двери для пленных ставили мы недешевые, с дорогими замками. Для казарм ставили двери попроще, не такие как для узников. Окна, где были камеры для пленных везде были замурованы.

Также я лично видел на бульваре Шевченко много россиян, айпи-тв связь, всевозможную радио аппаратуру, которую все те же россияне настраивали. Охраняли на то время здание мыгыбы дыныры люди с русскими

шевронами, которые точно не использовали всУ.

Частыми гостями в бывшем здании КРУ области были захарченко и русский генерал Петровский, он же Хмурый. Захарченко приезжал часто с автоматом, иногда в гражданке, а Хмурый постоянно в пикселе ходил.

Работу у нас принимали тоже россияне, не местные макаки. Россияне очень дотошно проверяли как работают замки и запорные механизмы.

Эпилог. От такая "гражданская война". Ихтамнет, бл*дь.

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