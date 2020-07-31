Соблюдение карантина в Украине и Германии: правила пишут, чтобы их соблюдать
Мои друзья прилетели по работе в Германию.
Едут из аэропорта с таксистом-хорватом и разговаривают. Он снял маску и они без масок.
На светофоре.
Им громко сигналит соседняя машина и водитель руками показывает - мол наденьте немедленно маски.
Открыли окно.
- В чем дело?
- Я сейчас сфотографирую ваши номера и пожалуюсь в полицию. Вы и ваши пассажиры в нарушение закона едут без масок.
И что вы думаете.
Водитель такси.
Тут же начал извиняться, надел маску и попросил моих друзей тоже надеть.
До конца пути никто уже маску не снимал.
Вечером.
По дороге в гостиницу, зашли в продуктовый купить воду. Забыли про маски.
На них сразу накинулись другие покупатели и буквально вытолкали из магазина. Друзья говорят, на нас все так смотрели будто мы у них украли что-то.
Утром.
Друзья приехали на встречу в большой офисный центр. Уже в масках - все как положено.
После встречи.
Вышли из здания, сняли маски и решили перекурить.
Тут же выбежала охрана:
- Вы не можете снимать маску находясь ближе чем 50 метров от здания. Наденьте немедленно.
Кто -то скажет - стукачество.
Кто-то тупо пошлёт.
Но.
После украинских реалий тотального не соблюдения карантина - мои друзья в шоке от увиденного в Германии.
Самосознание и ответственность немцев, как всегда находится на запредельном уровне. Все четко, все соблюдают правила, люди реально ходят везде в масках.
Это не вопрос.
Помогают маски или не помогают. Люди соблюдают сами и требуют от окружающих соблюдать написанные и принятые правила.
Слышишь, Ляшко.
Правила пишут, чтобы их соблюдать.
Говорят.
В Украине, опять рекорд выявлений коронавируса.
Ну так мы ж решили, что этот вирус нас не касается.
Типа.
Это головная боль власти.
Это они должны следить, а не мы.
Мы не делаем замечаний нарушителям.
Мы не бойкотируем заведения работающие по беспределу.
Мы уже и сами не сильно заморачиваемся с карантином.
Но зато.
Куда не прийдешь, везде стоны:
- Ой, бл*. Опять антирекорд.
- Ой, бл*. Мы в красной зоне.
- Ой, бл*. Мы под запретом в Европе.
- Ой, бл*. Когда же это закончится.
Думаю.
Нам стоит в зеркало поглядеть, чтобы понять - мы несём солидарную ответственность с властью за весь тот вяло растущий п*здец, который длится вот уже который месяц.
И конца и края ему не видно...
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