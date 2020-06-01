Собаку з найдовшими вухами знайшли в Україні: його фото підкорили мережу

Собаку з найдовшими вухами внесуть до книги рекордів України. На нагороду претендує пес Умка з притулку породи метис.

Вуха хвостатого, за попередніми даними, досягають 15 см. Фото тварини опублікувала на своїй сторінці в Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Особливістю є те, що при таких розмірах вушка не падають, а стоять як у фараонової собаки. Точні виміри будуть здійснені ветеринарним лікарем Нелею Левченко під час фіксації рекорду", – написала Вєтрова.

Заявку на рекорд подала 11-річна школярка Єва Масна. Рік тому вона стала ініціатором поїздки в Бородянський притулок за собакою, яку підтримали її батьки. Тепер Умка живе з сім'єю.

Собака з найдовшими вухами в Україні

"Найбільше білосніжний Умка любить складати компанію Єві у всіх її справах – він вчить разом з нею уроки, ходить разом гуляти, дивиться з Євою її улюблені телепрограми і готовий захищати її від усіх на світі, навіть від тигра з левом. Що стосується дивовижних вух цуценя, то це, звичайно, результат генетичного схрещування різних порід", – зазначила керівник Національного реєстру рекордів.

Фото довговухого Умки підкорили мережу. Під публікацією користувачі залишили захоплені коментарі. Деякі відзначили, що пес схожий на кролика.

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