Собак навчили визначати COVID-19 за запахом: учені розповіли, як це допоможе людям

Собак-помічників у сфері медичної діагностики навчили розпізнавати запах коронавірусу.

Про це йдеться в результатах наукового дослідження Гельсінського університету (Фінляндія). За кілька тижнів експерименту, собаки визначали сечу людей, інфікованих COVID-19, майже ідентично стандартним ПЛР-тестів. У майбутньому собаки зможуть виявити інфікованих людей в будинках престарілих або в аеропортах.

"Ми отримали грунтовний досвід в навчанні собак, які виявлятимуть запах захворювань. Було фантастично стежити за тим, як швидко собаки сприймають новий запах", – розповів керівник групи Dog Risk Анна Хіелм-Бьеркман.

Співзасновник Німецького центру допомоги собакам Лука Барретт зазначила, що деякі захворювання мають специфічні нюхові ознаки, за якими дресировані собаки можуть відчувати їх з дивовижною точністю.

"Собаки можуть виявити рак молочної залози з 93% ймовірністю, а рак легенів з 97% ймовірністю. Також вони виявляють рак шкіри, рак товстої кишки, рак яєчників і рак простати", – сказала вона.

У дослідженні брали участь лабрадори-ретривери, кокер-спанієлі і вівчарки.

Досі пір вченим незрозуміло, які речовини в сечі викликають появу характерного запаху COVID-19. Оскільки коронавірус атакує не тільки легені, але і пошкоджує судини, нирки та інші органи, зміна запаху сечі фіксується у всіх пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах собака і три кішки захворіли коронавірусом COVID-19. Передбачається, що хвороба передалася їм від господарів.