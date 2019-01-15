Сніжно і волого: синоптик дала теплий прогноз погоди на найближчі дні

Ніч на середу, 16 січня, в Україні буде морозною. Стовпчики термометрів опустяться до -4... -10 градусів, а подекуди на Півночі і в Центрі країни ще нижче.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facbook. Згідно з її прогнозом, вдень "мінуси" очікуються невеликі: 1-4 градуси морозу.

У західних областях і на півдні України вночі 0-3 морозу, вдень 0-3 тепла.

"На Заході в середу випаде сніг і навіть місцями з дощем. Адже - тепло. Найближчої ночі на південному сході, Запоріжжі, Донецькій та Луганській областях пройде мокрий сніг. Ще в денні години можливий сніг в Сумській і Харківській областях. Інші райони, які не потрапляють у вологі, згадані вище, - без істотних опадів", - написала вона.

Сніг в Україні static.ngs.ru

У Києві 16 січня буде без опадів, вночі -5... -8 градусів, вдень -2... -4 градуси.

У четвер, 17 січня, ніч ще буде морозною, а ось вдень 17 та 18 січня в столиці потеплішає до відлиги.

На курортах Єгипту стане прохолодніше. Зокрема, в Шарм-ель-Шейху температура не перевищить позначку +18 градусів вдень. Та ж ситуація буде спостерігатися і в Хургаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня в Україні очікуються хуртовини, шквали і сніголавинна небезпека.

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