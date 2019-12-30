Снігу не чекати? Синоптики змінили передноворічний прогноз шодо України

У понеділок, 30 грудня, в Україні очікується сонячна і морозна погода – в середньому від 0 до –3 градусів.

Довгоочікуваного снігу, за даними синоптиків Укргідрометцентру, не буде.

Зокрема, погода на заході і півночі України буде ясною, без опадів. Денна температура повітря в середньому становитиме +1...–3 градуси. Вночі стовпчики термометра опустяться до –7.

Синоптики змінили передноворічний прогноз щодо України golos.ua

У той же час на сході, центрі та півдні України погода буде дещо теплішою – від 0 до +4. Там теж не очікується ні снігу, ні дощу, і буде сонячно.

Погода в Україні 30 грудня Скріншот

У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха погода з температурою повітря до –3 –5 градусів вночі, а вдень до –1 –3 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували справжню зиму в останні дні грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку 2020 року українцям слід очікувати змінну погоду – до 31 грудня в країні похолоднішає, а вже з 1 січня знову прийде потепління.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні на Новий рік-2020 буде морозно, проте опадів не очікується.

У свою чергу синоптик Наталія Діденко заявила, що на Новий рік в Україні, з 31 на 1 січня, прогнозують початок чергової хвилі потепління.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!