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30 грудня • оновлено в 07:43
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Снігу не чекати? Синоптики змінили передноворічний прогноз шодо України

1.2т
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У понеділок, 30 грудня, в Україні очікується сонячна і морозна погода – в середньому від 0 до –3 градусів.

Довгоочікуваного снігу, за даними синоптиків Укргідрометцентру, не буде.

Зокрема, погода на заході і півночі України буде ясною, без опадів. Денна температура повітря в середньому становитиме +1...–3 градуси. Вночі стовпчики термометра опустяться до –7.

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Приморозить до -9 °C: прогноз погоди в Україні на 30 грудня від ObozTV

Синоптики змінили передноворічний прогноз щодо України

Синоптики змінили передноворічний прогноз щодо України

golos.ua

У той же час на сході, центрі та півдні України погода буде дещо теплішою – від 0 до +4. Там теж не очікується ні снігу, ні дощу, і буде сонячно.

Погода в Україні 30 грудня

Погода в Україні 30 грудня

Скріншот

У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха погода з температурою повітря до –3 –5 градусів вночі, а вдень до –1 –3 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували справжню зиму в останні дні грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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