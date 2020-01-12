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12 січня • оновлено в 14:20
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Снігу не чекайте: синоптики дали прогноз на початок тижня в Україні

2.1т
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Мокрий сніг в Україні очікується тільки в неділю, 12 січня, в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів.

Також в останній день тижня синоптики прогнозують невеликий снігопад в Карпатах. Водіїв попереджають бути обережними - на дорогах ожеледиця, повідомляє Український гідрометцентр.

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Снігу не чекайте: з'явився прогноз на початок тижня

У Києві та області 12 січня опади не очікуються. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 0...-2 морозу, вдень 0...+2 градуси.

Снігу не чекайте: з'явився прогноз на початок тижня

На початку тижня опади в Україні теж не прогнозуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря 13-14 січня вночі від +1 до -4, вдень від +1 до +6 градусів. У Карпатах вночі -7...- 12 морозу, вдень від 0 до -5.

Снігу не чекайте: з'явився прогноз на початок тижня

На Київщині на початку тижня опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від +1 до -4 , вдень від +1 до +6 градусів.

Снігу не чекайте: з'явився прогноз на початок тижня

Згідно з прогнозом, 15-16 січня в Україні температура вночі від +1 до -5 градусів, в Карпатському регіоні до -8, вдень +1... + 7 градусів. Без опадів.

Снігу не чекайте: з'явився прогноз на початок тижня

У столичному регіоні 15-16 січня буде сухо. Температура вночі від +1 до -4, вдень +1...+ 6 градусів.

Снігу не чекайте: з'явився прогноз на початок тижня

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптик Наталія Діденко порадувала теплою погодою в Україні. Найближчі дні в Україні пройдуть без снігу і морозу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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