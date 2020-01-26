Настане посуха? Метеорологиня попередила про нову небезпеку в Україні через відсутність снігу

Через відсутність снігу в Україні можуть обміліти річки, а південні території і Полісся можуть перетворитися на пустелю.

Тривожний прогноз озвучила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише Gazeta.ua.

"Кількість опадів за рік майже не змінюється. Змінюється їх структура. Йдуть перевано дощі, а не сніг. А річки живляться від нього. Якщо втрачаємо сніг, то в них менше води. Це впливає на зволоженість грунту і наявність прісної води для зрошення в теплий період", – пояснила вона.

Названа нова небезпека відсутності снігу в Україні

"Проблема прісної води актуальна не лише для південних областей. Вона є навіть на Поліссі, де до недавнього часу висушували болота. Там піщані ґрунти. І якщо опадів випадає недостатньо, стає посушливо. Місцевість згодом може перетворитися на пустелю", – попередила метеорологиня.

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