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26 січня • оновлено в 11:48
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Настане посуха? Метеорологиня попередила про нову небезпеку в Україні через відсутність снігу

1.8т
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Через відсутність снігу в Україні можуть обміліти річки, а південні території і Полісся можуть перетворитися на пустелю.

Тривожний прогноз озвучила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише Gazeta.ua.

"Кількість опадів за рік майже не змінюється. Змінюється їх структура. Йдуть перевано дощі, а не сніг. А річки живляться від нього. Якщо втрачаємо сніг, то в них менше води. Це впливає на зволоженість грунту і наявність прісної води для зрошення в теплий період", – пояснила вона.

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Названа нова небезпека відсутності снігу в Україні

Названа нова небезпека відсутності снігу в Україні

"Проблема прісної води актуальна не лише для південних областей. Вона є навіть на Поліссі, де до недавнього часу висушували болота. Там піщані ґрунти. І якщо опадів випадає недостатньо, стає посушливо. Місцевість згодом може перетворитися на пустелю", – попередила метеорологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

  • Прогноз щодо України різко змінили. Синоптики повідомили, що весна прийде вже в лютому.

  • За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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