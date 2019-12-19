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19 грудня • оновлено в 07:04
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Снігу не буде: синоптики уточнили прогноз на День святого Миколая в Україні

1.1т
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В Україні 19 грудня, на День святого Миколая, прийде невелике похолодання, опади, як і раніше, не очікуються.

Як повідомляє Укргідрометцентр, також спостерігатиметься туман – у всіх регіонах, крім північних областей. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті, Прикарпатті та на крайньому півдні країни до 13°.

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Погода приготувала подарунки на Святого Миколая: прогноз на 19 грудня від ObozTV

Погода в Україні 19 грудня

Погода в Україні 19 грудня

Ілюстрація

У Києві 19 грудня також без опадів; температура вночі близько 5° тепла, вдень 6-8° тепла.

Снігу не буде: синоптики уточнили прогноз на День святого Миколая в Україні

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як відзначати День святого Миколая, яка його історія та традиції і що не можна робити 19 грудня.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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