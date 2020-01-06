"Снігу буде менше!" Синоптик розповів про зміни клімату в Україні

Снігопади ще прийдуть в Україну, попри аномально теплу зиму. Однак наслідки глобального потепління можна спостерігати вже зараз.

Про це розповів в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик. За його прогнозом, снігові періоди в січні-лютому 2020 року будуть короткочасними.

"Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж колись", – зазначив Білик.

"Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим", – уточнив він.

За даними синоптика, температура в січні 2020 року очікується трохи вищою за середньостатистичну норму.

"2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, тобто приблизно за 200-250 років. Грудень був найтеплішим зимовим місяцем на європейській території", – нагадав Білик.

Він звернув увагу, що літні температури також були аномально високими: в Україні рекордним місяцем став червень, а в Європі – липень.

"Ми можемо переконатися, що глобальне потепління дійсно існує. Ми вже його відчуваємо", – констатував фахівець.

Казкова зима в Карпатах, 2015 рік (фотограф Олександр Котенко) kotenkofoto.livejournal.com

OBOZREVATEL нагадує, що вчені розцінюють зміну клімату як загрозу для існування людської цивілізації. Станом на жовтень 2019 року середня світова температура вже була на 1,1 градуса вищою, аніж в доіндустріальну епоху наприкінці 18 століття. Експерти застерігають, що глобальне потепління призведе до збільшення числа природних катаклізмів і посилення інтенсивності стихійних лих – від повеней до посухи.

В Україні наслідки зміни клімату вже проявили себе – за інформацією екологів, Полісся і північні регіони за кількістю опадів перетворюються на степову зону, таку як Херсонщина. А катастрофічне обміління озера Світязь на Волині може призвести до повного зникнення цього унікального водоймища.

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