В Україні оголосили штормове попередження: де погіршиться погода

У багатьох регіонах України 20 березня погіршиться погода - очікуються рясні снігопади.

"За даними Укргідрометцентру, 20 березня на дорогах України ожеледиця, вдень у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, мокрий сніг (приріст сніжного покриву 10-15 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь", - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Попередження про негоду hmeteo.gov.ua

Опади не припиняться і в середу. Вночі та вранці 21 березня в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і Дніпропетровській областях очікується сильний сніг, приріст снігу буде орієнтовно 10-12 см.

Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Крім того, 20 березня у Карпатах, а 21 березня у горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Попередження про сніголавинну небезпеку meteo.gov.ua

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві 20 березня піде сніг , буде посилюватися північно-східний вітер, вдень очікується до -5 градусів.