Снігопади, морози і дощі: синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

У найближчий тиждень Україну накриють потужні снігопади, а крижані дощі перетворять вулиці на суцільні ковзанки.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, у вівторок, 20 березня, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях сильні опади у вигляді снігу і мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вночі в західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий сніг.

Температура вночі 9-14 градусів морозу, на півночі Лівобережжя до 18 градусів морозу, на заході та півдні країни 3-8 градусів морозу. Вдень 2-7 градусів морозу, в південних, Донецькій, Луганській та Закарпатській областях від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

До Києва буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень сніг. Температура вночі 10-12 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу.

У середу, 21 березня, по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі часом сніг, на Лівобережжі місцями сильні снігопади, хуртовини. Вдень в Україні невеликий сніг, на півдні з дощем.

Температура вночі 5-10 градусів морозу, в західних областях місцями 12-14 градусів морозу, в південних і східних областях 2-7 градусів морозу. Вдень в Україні 0-5 градусів морозу, в південній частині і на Закарпатті 0-5 градусів тепла.

У Києві очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. Температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 0-2 градуси морозу.

У четвер, 22 березня, в Україні також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вночі в південній частині сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Температура вночі 5-10 градусів морозу, в західних областях місцями 12-14 градусів морозу, в південній частині 2-7 градусів морозу. Вдень в Україні 0-5 градусів морозу, в південній частині і на Закарпатті 0-5 градусів тепла.

У Києві без істотних опадів. Температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 0-2 градуси морозу.

У п'ятницю-суботу, 23-24 березня, в південних, східних та більшості центральних областей невеликий, місцями помірний сніг. На решті території переважно без опадів.

Температура вночі 7-13 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних областях та Приазов'ї вночі 3-9 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

У Києві буде без опадів. Температура вночі 9-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Нагадаємо, в найближчі дні Україну накриють два потужних циклону .