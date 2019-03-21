Снігопади і заморозки: синоптик дав прогноз до середини весни в Україні

У перших числах квітня в Україні можливе повернення невеликих нічних заморозків, а в березні ще може піти сніг.

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань. На його думку, до 24 березня погода буде погіршуватися до слабких морозів і снігопадів, пишуть "Факти".

"20-24 березня знову можуть вдарити морози до 4-6 градусів (а в північних і східних областях ‒ навіть більше) з невеликими снігопадами. До кінця місяця мінусові температури підуть, але з теплом прийдуть дощі. А в першій декаді квітня вже можна сподіватися на стале потепління", ‒ уточнили в ЗМІ прогноз народного синоптика.

Метеорологи Укргідрометцентру стверджують, що морозні ночі закінчилися 21 березня. З 22-го і вдень, і вночі у всіх областях буде плюсова температура. Найтепліше – в Закарпатській області (до +16).

Єдиним дощовим днем буде 24 березня ‒ опади прогнозуються в Черкасах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі, а також у Запорізькій, Донецькій, Харківській та Луганській областях.

Погода 24 березня Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 22 березня очікується потепління – в деяких регіонах повітря прогріється до +14 градусів. Але вже в суботу знову похолодає, а на сході країни може піти сніг.

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