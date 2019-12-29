Снігопади і ожеледь: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

У неділю, 29 грудня, в Україну прийде справжня зимова погода. Так, температура продовжить потроху знижуватися і піде сніг.
Як повідомляє Укргідрометцентр, волога і більш прохолодна повітряна маса охопить майже всю територію країни. Скрізь, крім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, на Прикарпатті очікується невеликий сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській з дощем, у центральних і південних областях місцями налипання мокрого снігу.
Сніг в Україні
"РБК-Україна"
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на високогір'ї Карпат 7-11° морозу (вдень у південній частині, Донецькій, Дніпропетровській областях 1-5° тепла).
У Києві 29 грудня днем прогнозується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі і вдень 0-2° морозу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з перших днів нового 2020 року на Україну чекає нова хвиля потепління. Прогноз погоди на початок року обіцяє поступове підвищення температури повітря.
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